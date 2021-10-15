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北市老宅買氣增溫 南港年漲兩成最猛、直逼5字頭

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
南港30年以上老宅漲勢明顯。 記者游智文／攝影
南港30年以上老宅漲勢明顯。 記者游智文／攝影

中信房屋表示，通膨疑慮促使地產交易熱絡，帶動北市老宅成交價攀高，第三季30年以上老宅房價，比去年同期平均成長了6.3%。

以行政區來看，12個行政區，除士林、大同區年增率微減，其餘各區均為正成長。

南港30年以上老宅漲勢最明顯，去年第三季成交均價41萬元，今年已來到49.6萬，直逼5字頭，年漲幅高達二成。

其次為萬華區，平均單價也從41萬漲到47萬，年漲幅14%；第三為大安區，從76萬漲到85萬元，年漲幅12%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，這波房價上漲，由預售屋、新成屋發動，主要是去年爆發的疫情，不只讓原物料價格大幅上揚，也讓人力嚴重短缺，並進而拉升全球通膨隱憂。新屋大幅上漲，許多人轉買新古屋，帶動新古屋上漲，老宅也跟漲。

他表示，南港區老宅漲幅最大，主要是區域交通方便，建設題材多，新建案勇於開高價，現有成屋連帶受惠。萬華情況也相同。大安區則因高資產族抗通膨買氣進場，拉升中古屋房價。

張漢超認為，通膨所引發的房價上漲趨勢，短期內難以改變，對預算有限的族群來說，老宅房價雖漲，但漲幅較為溫和，是房價高漲下可以參考的標的，不過購屋前仍要多了解屋況、社區管理、環境。

資料來源／中信房屋
資料來源／中信房屋

老宅 房價

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