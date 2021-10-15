這個「雞蛋、水餃股」產業，惦惦賺錢將成台灣第八個「兆元產業」？

20年前，台灣的紡織業被喻為夕陽產業，老闆感到前途茫茫，工廠也一家一家搬遷至海外，多數股民也不再青睞了。曾幾何時，這個外界瞧不起的傳統製造業，竟是被埋在沙裡的金子，即將成為台灣的第八個兆元產業。

自從《遠見》10月號雜誌，報導「世界亮點產業，少不了台灣」後，引起廣大迴響。經《遠見》調查發現，台灣已有六大兆元產業，今年還會出現第七個兆元產業──IC設計。

不僅如此，紡織業很快也會成為「兆元」俱樂部的一員。

其實，從紡織指數及紡織股的總市值趨勢圖，就能明顯看到，近20年來產業的起伏轉折。

台新投顧副總經理黃文清指出，當年很多個股都淪為雞蛋、水餃股（3至5元），2001年10月18日，紡織指數跌到107.34點、總市值衰退至1140億元新台幣，到了今年的5月11日，紡織指數成長至744.72點、總市值暴增至歷史新高的7336億元。

黃文清進一步說明，2000年以來，台灣的紡織類股隨著產業轉型成功，股價已擺脫低迷，總市值為過去的6.4倍，還誕生了股王儒鴻（2001年掛牌），今年5月24日，創下683元的最高天價；明星個股如聚陽（2003年掛牌），近年來的股價也維持在260至280元之間。

一位在紡織界20幾年的上市櫃公司退休主管說，不要小看紡織業還留在台灣的工廠，規模雖然縮水了，產值卻增加了，大家都賺大錢，只是外界不知道，「連我周遭的親友，還是對紡織業抱持刻板印象，認為這個夕陽產業成不了氣候，」他私下笑說，不是只有儒鴻這個股王，上中下游的廠商也跟著翻身了。

台灣+台廠，紡織業總產值逼近1兆元了

然而，這一切，都要從一場經濟部所召開的會議說起。

1997至2000年間，紡織業者面臨亞洲金融風暴，以及中國大陸高速擴充產能的競爭，正不知何去何從時，經濟部邀集業者一起找出路，大家達成共識後，決定參考日本創立的機能性紡織品，並研訂出台灣紡織業的發展策略。

後來，在紡拓會、紡織所、工研院材化所的協同合作下，台灣創建出全球第一套機能性布料的品質驗證標準與檢測系統，引領全球知名運動品牌，朝向機能性運動服裝發展。這些國際大品牌也紛紛參考台灣的制度，設定自家的檢驗標準。

「台灣可以驕傲地說，今天全球盛行的機能性運動、戶外服裝，早期就是由儒鴻等業者主動開發出來的，逐漸帶動上中下游產業的發展，」紡拓會秘書長黃偉基說。

從此，台灣的紡織業借助創新研發，揮別「夕陽產業」的陰霾，迎來亮麗的第二春。

黃偉基說，日本雖是機能性布料的發明者，卻因單兵作戰，目前僅剩幾家大廠，台灣則採兵團作戰方式，從化學纖維、紡紗到織布、成衣廠，發展出完整的產業鏈，迅速搶攻全球版圖，市占率達到七成以上。

目前，全球前十大運動、戶外品牌都採用台灣的機能性布料，例如Under Armour、lululemon占比達九成、The North Face近五成（47％）、Nike是四成、Adidas愛迪達也有二成。

黃偉基說，「紡織業徹底脫胎換骨了，九成以上都轉往機能性領域發展，創新能力令世界驚艷，2019年台灣產值約3600億元，加計海外台商的製造基地，產值快接近1兆元了。」

機能性紡織業是「倒著」從下游發展出來的

由於，他身為秘書長的關係，經常到海外考察後發現，1970年代，就有紡織業者到印尼設廠，紡拓會到當地拜訪時，台商竟然可以用印尼話跟官員對答如流；1980年代時，台灣跟南非有邦交關係，也有很多台廠落地生根，已繁衍至第三代，「包括這些失聯的台廠，台灣紡織業在世界的產業供應鏈中，扮演關鍵角色，影響力非常大，」他進一步說。

最特殊的是，台灣的機能性紡織業是「倒著」從下游發展出來的。先從成衣廠（以儒鴻為主）研發創新後，再延伸至中、上游。當成衣廠跟國際運動品牌介紹新的機能性布料，贏得客戶認同，進而大規模下單後，上游便開始大量製造機能性長纖、紡紗，織布廠也加入生產行列。

機能性布料可不是一般的布，每家化纖廠都有獨門配方，研發出符合客戶所需的紗線，布料廠也是個個身懷絕技，成衣廠更是透過開發新產品、改良製程，贏得國際品牌的信任。上中下游的台廠一起向上提升，才能搶下全球機能性紡織業的市場。

這個市場到底有多大？很難估算，但，隨著消費者對衣服的需求不再只是美觀而已時，功能性愈切愈細，包括防風、防寒、保暖（如加熱衣）、散熱（涼感衣）、除臭、抗菌等機能性布料的商機也日益增長。

機能性紡織業想更上一層樓，關稅成決戰點！

台商將低價訂單移往海外，將高科技紡織業留在台灣，長纖愈做愈細愈精密，台灣製造的利潤已是海外基地的好幾倍。難怪，業者私下透露，不要小看隱藏在各鄉鎮的紡織廠，裡面生產的都是高單價的機能性紗線跟布料。

毫無疑問，台灣在機能性紡織業擁有主導權與話語權。四年前，台南紡織（化纖廠）主動找品牌商、成衣廠、織布廠一起開會，縮短溝通的成本，進而提升品牌商的信任度。

其實，品牌商也擔心代工廠隱藏原料價格，大家齊聚一堂，開誠布公，拉近彼此距離，更能鞏固各自的地盤。

但，商場是現實殘酷的，這也讓擠不進談判桌座位的業者倍感壓力，必須不斷創新與研發，才有機會接到國外的訂單。

雖然，台廠已是全球最大的機能性布料與成衣製造商，業者仍輕忽不得，後有來勢洶洶的大陸、越南等追兵，就像台商早年到大陸設廠一樣，當地人習得技術後，另立門戶搶訂單。越南也如法炮製，當地廠商已急起直追，成為潛在競爭者了。

台廠除不斷創新研發外，最終，關稅將成為決戰點。

一位紡織大廠的主管說，日本紡織廠想到台灣設廠，卻因台灣未加入國際經貿組織而受阻，「日本的技術領先台灣，台灣如能爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日商很樂意到台灣合資設廠，台廠也能取得先進技術，」這位主管說，只要台灣能加入CPTPP，紡織業將更上一層樓，創造出更大的價值。

（作者／彭杏珠 本文出自2021.10.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）