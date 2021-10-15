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買氣擋不住！每百戶至少2戶買房 4都家戶購屋比創5年新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／住宅週報提供
示意圖。圖／住宅週報提供

六都房市交易雖一度因疫情爆發而下挫，但房仲統計前三季整體買氣，台北、台中、台南、高雄家戶購屋比創五年新高，平均每100戶都有2戶以上買房，桃園及新北未創高點，但新北回到3%，桃園市更是連二年每百戶就有近4戶買房。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，房市2016年落底後，搭上資金熱潮一路走揚，央行兩次出手、疫情爆發都擋不住。日前央行祭出第三波房市管制，目前來看略具降溫作用，預期六都交易將趨於緩和，但後勢仍需觀察。

家戶購屋比是以房屋移轉棟數除以設籍家戶數，以此算出各縣市每100個家庭，有多少家庭買了房子，用以了解區域買氣。

根據大家房屋統計，都家戶購屋比以桃園市買氣最高，今年前三季家戶購屋比3.8%，代表平均每100戶中有3.8戶，將近4戶買房。

台中市以家戶購屋比3.5%緊追在後，新北市暌違二年家戶購屋比再次回到3%，其他三都雖然家戶購屋比不到3%，也台北市2.2%、台南市及高雄市皆為2.8%，都創近五年同期新高。

郎美囡分析，台南及高雄受惠科技園區設廠議題，以及相對低的房價，不只自住青睞，投資置產也熱衷，交易量走高；台中及桃園重劃區推案量大，搭上商場或建設利多，區域購屋意願高。雙北雖然房價高，但資金湧入強化買方購買力，讓台北市家戶購屋比向上挺進。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，隨著疫情逐漸緩和，建商推案亦趨踴躍，但諸多地區推案量大，不僅未來恐湧現賣壓，在缺工缺料下，也可能影響交屋狀況，建議買方可同時從房仲或網站找房，多方參考價格與成交狀況，掌握合理價位，以免買到套到。

資料來源／住商不動產
資料來源／住商不動產

疫情 買氣 房市

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