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新光三越周年慶告捷 全年逾800億樂觀

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
新光三越信義新天地10月21日將迎接第二波周年慶，祭出史上最多364個全新專櫃迎戰。 圖／新光三越提供
新光三越信義新天地10月21日將迎接第二波周年慶，祭出史上最多364個全新專櫃迎戰。 圖／新光三越提供

百貨春燕回來了，新光三越全台首波週年慶業績和客單價雙成長5%，信義新天地10月21日將迎接第二波周年慶，祭出史上最多364個全新專櫃迎戰，又有五倍券加持，今年有望比新光三越副董吳昕陽原先預期目標800億元更為樂觀。

新光三越主管表示，大家真的悶太久，消費都出籠，也特別延後周年慶時間，搭上五倍券領券消，費潮，客單價也比去年高5%，人潮雖在二級，卻快超越去年來客數，全台首波業績成長5%。

店舖業績前三名，分別是店王台中店、南西店、台南西門店；業種前三名分別是化妝品、3C、家庭用品包括小家電，新光三越可說吃了定心丸。

新光三越表示，今年前三季信義店受到疫情衝擊，業績衰退3.3%，幸好9月開始做促銷檔期，又有新品，補回不少業績，只要「顧客只要走出來，就有銷售機會」。

而且近期不但零確診，疫苗施打率也快達七成，看好10月21日第二波周年慶買氣，信義店將衝刺60億元業績，力拚和去年持平，甚至小幅成長。

新光三越主管也提到，因疫情關係，信義店第二季和第三季都沒辦法改裝，第4季為了迎戰周年慶，這一個半月來加緊腳步，進行大規模改裝，共有364個全新專櫃首次參加周年慶，為史上最多。

信義店周年慶則針對疫後消費習慣改變，推出相關產品。看中這波新的休閒社交商機，信義店A9於周年慶前開幕全台最大高爾夫專區；看好報復性登山潮，預計年底人數成長三至五成，也推出相關登山鞋款。

此外，新光三越首波周年慶10月7日開跑，8日剛好搭上五倍券，又適逢雙十連假，首四日的五倍券就收了1.5億元，和去年三倍券只有5,000萬元相比，成長三倍。

新光三越主管說，因今年五倍券，不像去年領三倍券必須用1,000元才能領券，所以大家領券後，不少人會一次用完。近期政府與各縣市也紛紛推出各種振興券，像是高雄就推出「高雄券」，只要花5,000元就送1,000元，因此高雄地區收券速度最快。

新光三越信義新天地將於10月21日舉辦週年慶。 圖／新光三越提供
新光三越信義新天地將於10月21日舉辦週年慶。 圖／新光三越提供

周年慶 新光三越 五倍券

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