五倍券+週年慶助攻 遠傳friDay購物家電業績衝3倍

正逢線上周年慶，加上振興五倍券啟用助陣，帶動買氣強強滾，遠傳（4904）friDay購物觀察五倍券啟用後，全站買氣較去年同期翻倍成長，筆電、電玩等3C產品業績年增高達1.3倍，廚房家電買氣更暴增近3倍之多，遠傳friDay購物即起也加碼推家電換季促銷，推30期零利率、日立回饋最高7%遠傳幣，另任天堂Switch遊戲主機組合折扣後免萬元，OLED版新主機也同步開賣，都很適合拿五倍券入手。

另五倍券也帶動站上美食訂單成長4成5，隨近日氣溫下降，站上也同步推出暖心鍋物促銷，知名嘉義林聰明沙鍋菜湯底、台北排隊名店阿圖麻油雞都下殺8折，一同支持台灣在地美食。

五倍券效應發酵 廚房家電買氣翻3倍

振興五倍券已於10月8日起正式啟用，有逾4百萬人選定數位綁定，遠傳friDay購物表示，五倍券除可在全站使用，今年線上周年慶促銷加碼優於過往，讓不少消費者趁機搶好康，以啟用當天連同國慶連假期間（10/8~10/11）買氣為例，全站業績較去年同期出現翻倍驚人成長。

其中家電買氣最亮眼，業績較去年同期增加2.2倍，微波爐、烤箱等廚房家電，買氣更增加近3倍之多；液晶電視也是許多消費者拿五倍券後頭號換購對象，訂單量年增高達1.8倍，相較五倍券啟用前一周更暴增近3倍，尤其大尺寸電視格外受到喜愛。

遠傳friDay購物觀察，不少消費者拿到五倍券後，優先選擇拿來幫家中家電換季，以一家四口為例，共可以拿到2萬元額度五倍券，就能用半價不到價格入手大型家電，現站上也推出家電換季促銷，不但推出30期零利率、日立指定商品回饋7%遠傳幣，還加碼贈禮，像東元610公升一級能效變頻雙門冰箱，除送包含炒鍋在內二選一贈品，現還加送薄型電磁爐，現還有節能補助最高可退2,000元。

3C買氣衝翻倍 iPhone 13、Switch新機魅力驚人

電腦、筆電、電玩等3C產品近日買氣也很熱，較去年同期增加達1.3倍，尤其當紅的任天堂電玩主機Switch加大促銷，加上最新OLED版主機也開賣，帶動電玩業績年增2.24倍，相較五倍券啟用前一周，買氣也增加近2倍之多，現也推出優惠組合，如Switch電力加強版主機加寶可夢Let's Go遊戲、精靈球Plus套裝，特惠價萬元有找。

而iPhone 13新機上市帶動熱潮，加上安卓手機下殺促銷幅度也不小，也帶動智慧型手機買氣有翻倍表現，現站上也不斷追加iPhone 13現貨，下訂後最快24小時內就能到貨，另最新Apple Watch Series 7明(15日)正式開賣，預購狀況也相當火熱。

另近日遠傳推出線上周年慶美妝促銷，知名專櫃保養品特惠組比照實體百貨，下殺３折起，加上五倍券推波助瀾，遠傳friDay購物站上美妝訂單較去年同期增加近6成，尤其專櫃保養品訂單年增達4成5，較五倍券啟用前一週更增加逾5成之多。

台灣在地美食訂單亮眼 氣溫轉涼熱呼呼鍋物登場

這波疫情襲來，讓許多在地餐飲、商家受創慘重，遠傳friDay購物也特別集合台灣在地美食、全國農漁會特產、及各式MIT優質產品推出「振興五倍券專區」，並提供平台費用減免、免費廣告宣傳、滿額回饋等支援，幫助遭疫情影響台灣中小企業，也成功帶動業績，近日美食訂單數，相較去年同期就增加達4成5。

另隨著時序入秋，近日氣溫也開始下降，遠傳friDay購物也推出暖心鍋物促銷，包含知名嘉義林聰明沙鍋菜湯底二入裝，原價938元，特價789元；台北人氣麻油雞排隊名店阿圖麻油雞五包入，原價1250元，特價999元，還加送三角饅頭。