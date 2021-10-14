大火燒出商圈移轉悲歌 最繁華「城中城」昔套房逾百萬如今一坪剩3萬

高雄「城中城」大樓今（14）日凌晨發生大火，造成多人死傷，此一大樓曾是高雄最熱鬧大樓之一，有歌廳、商場、電影院，但隨商圈轉移快速沒落，淪為當地人口中「第一鬼樓」，最新成交價一坪僅3萬元，11.5坪套房總價僅35萬元。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮說，城中城位於鹽埕區府北路，當地是高雄早期開發最早、最熱鬧地方之一，區域有相當多的套房大樓。

其中，屋齡已40年的城中城，曾是區域指標商業大樓，大樓地下2樓為停車空間、地下1樓為商場與歌廳，1~4樓為商場、5~6樓為電影院，7~11樓為住家，總戶數多達200多戶，12樓則是餐廳。

由於此一大樓曾經煞炙手可熱，套房一間百萬起跳，不過，隨著商圈轉移人潮不再，店面開始空置，早先住戶也紛紛搬走，目前多以獨居老人及經濟弱勢民眾為多，行情一落千丈。根據實價資料，城中城今年3月，4樓一戶交易，共11.57坪，總價35萬，一坪僅3萬元。

李家妮表示，當地其實區段不錯，近捷運鹽埕埔站、愛河風景區，高樓層還有愛河景觀，但由於當地除了城中城，還有多棟老舊大樓，整體街廓老舊，房價普遍不高。目前屋齡40年，8~10坪左右的套房，總價百萬有找，城中城大樓則曾有一戶25.5萬的最低成交紀錄。

李家妮說，城中城這類便宜老舊的物件，即使屋況差，但因房價低，還是有人買來收租，此區套房，每月租金約在2至3千元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，這類都市老舊住商混和大樓，多是低價套房，投資客買下出租，住戶也多為社會底層的甘苦人，租金低，居住狀況自然也不好，缺乏管理的情況下，就成為充滿社會問題的死角。