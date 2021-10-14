新竹大車站綜合規畫案第9次標出 帶動站前發展看法不一

新竹大車站計畫綜合規畫案8度流標，第9次招標終於有廠商出手，市府指出，綜合規畫案5日已決標，後續將進行大平台建設細節、都市計畫變更案等規畫。由於新竹站前舊城區蕭條已久，地方對於大車站計畫是否真能活絡發展，看法不一。

大車站計畫為台灣首見的跨站平台型態，市府預計在既有鐵軌上面打造一座大平台，除了結合售票、商業空間等，也會結合公園遊憩等建設，透過跨站平台連結周邊的開發區，目標再創百年車站風華。大車站計畫獲中央支持納入前瞻計畫。

新竹市政府去年啟動大車站計畫綜合規畫案，但1年多來屢流標，原本期許今年完成綜合規畫確定告吹，經市府檢討探詢潛在廠商，第9次招標終於有1家廠商投標為台灣世曦工程顧問股份有限公司，評選合格並完成簽約，決標金額3860萬元。

近來網路熱議新竹站前發展沒落，新竹市議會民進黨團總召李妍慧認為，大車站建設有助活化站前發展，市府近年陸續改造站前廣場，並優化車流與人行空間，未來有了大車站銜接前後站，將成為城區重要樞紐；車站立體化經費高昂，大車站計畫相對經費低且建設期程短，也將導入商店、餐飲等服務元素，帶動發展。

議會國民黨團發言人黃美慧則持存疑態度，她說，大平台計畫只是在軌道上設置大型陸橋並引進賣場等設施，讓大家看看火車，對消弭前後站改善交通並無實質幫助，應推動鐵路立體化才有助城市發展，也憂心綜合規畫案明年完成，也剛好林智堅市長任期屆滿，新任市長接續上任，是否要跟著推大車站計畫也是問號。

時代力量竹市議會黨團總召廖子齊說，前站商圈蕭條有網購崛起、新式商城競爭、停車不便和整體環境老舊等複雜原因，市府僅憑建設大平台就期待帶來人潮，為商圈注入新活力恐過度樂觀；大車站計畫影響層面大，應開放公民參與意見表達，才能符合市民需求，而非一味由上而下塞給市民一個成效未知的建設。

市府都市發展處指出，大車站計畫綜合規畫案5日決標，得標廠商將針對計畫內容做更細緻規畫，包含工程工法、公共運輸整合、計程車停等、人行動線、客運轉運以及都市計畫變更等，合約要求1年完成，會請廠商加速進行，明年綜合規畫完成後，將進行細部設計與施工，目標仍訂在明年底開工。