搶攻五倍券商機 華信航空推出五倍券優惠活動

天涼好個秋，正是國內旅遊的好時機，配合五倍券振興經濟旅遊熱潮，華信航空特別推出「五倍券搭華信、五倍享受帶著走」5告讚優惠專案。自明（15）日起至今年12月31日止，凡旅客持實體紙本五倍券到華信航空國內機場臨櫃購買機票，就可享有專案優惠價，國內線單程機票只要1,500元起，旅客還可獲得「華信5告讚專屬好禮包」，數量有限、送完為止。搭乘期限為2021年10月15日至2021年01月31日止。

華信航空所推出的五倍券優惠專案，除購買機票享優惠外，再額外加贈華信5告讚專屬禮包，內含五大精選好禮：

＊華信假期單人現折600元折扣優惠券

＊華信小舖全面商品八五折扣優惠券

＊金門金沙大地酒店住宿優惠價1,400元

＊台東知本老爺酒店500元折價券

＊澎湖租機車五折優惠券

華信航空5告讚專案活動結束後，將再抽出五位幸運旅客，可獲得台東知本老爺酒店住宿券乙張，凡參加本活動的旅客都有機會免費入住台東知本當老爺，享受秋冬泡湯樂趣。中獎名單預計於2022年1月初在華信航空官方Facebook粉絲專頁公告。