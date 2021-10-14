Booking.com全台山景提案 走入山林來場清新秋遊

隨著秋意漸漸轉濃，走訪戶外也隨之成為秋季旅行的熱門話題，不少人打算藉著秋高氣爽的時節來趟紓壓放鬆的秋遊。而看準旅人們欲把握宜人時節好好放鬆身心的規劃，提供旅客各式絕佳住宿選擇的數位旅遊平台Booking.com，特別根據內部數據精選出五個受到在地住客認證的山景目的地，此外，也精心推薦五間與山景為伍的高品質旅宿，讓旅人可以盡享走入山林、受群山環繞的清新綠意，來趟放鬆滿分的秋日旅行。

Booking.com住客最愛「五大山景目的地」

花蓮市

「花蓮」因為有著狹長且受山脈環繞的地形，讓來訪的旅人得以在城市的各角落，都能眺望到傲人的山林景觀，也因此不意外地受Booking.com的住客認證為全台最適合欣賞山景的目的地之一！旅人若想造訪「花蓮」感受秋日壯麗山景，不妨選擇入住受群山圍繞的「後山城寶民宿」，無論自精緻的房型向外遠眺，或步行至戶外庭園，都能徹底感受到滿滿的秋遊度假風情。

南投縣仁愛鄉

「南投縣」仁愛鄉有著不少著名的景點，包括清境農場與武嶺等，絕美的山林景觀，也受到Booking.com過往住客認證為最佳山景目的地之一。想要在山林間放鬆身心、享受秋日山景的旅人，不妨就入住Booking.com推薦的「雲鄉溫泉山莊」，此民宿環境清幽，每種房型皆提供獨立溫泉池，其中山景房型還能讓旅人在泡湯之際，同時觀賞窗外山景。

台東市

「台東市」以壯闊的山海景色聞名，旅人即使漫步在市區，也都能深刻感受群山的魅力！欲安排造訪「台東市」來趟秋遊以欣賞山景的旅人，可以選擇下榻「台東凱旋星光酒店」，飯店正對廣闊的海岸線，同時還緊鄰台東森林公園以及台東海濱公園，飯店內所有客房更均設置大型落地窗，讓入住旅人可以把山景和海景一次盡收眼底。

新北市九份

「九份」山城是北台灣的熱門景點之一，旅人到此除了可以至老街感受熱鬧氣氛外，從老街望出去的絕佳山海景觀，也是此處的一大看點！非常適合旅人在秋日時節到此一遊，逛逛街、爬山踏青。為此，Booking.com推薦旅人入住「緩慢金瓜石」，民宿整體風格清新簡約，部分房型更設置大片落地窗和陽台，能讓入住旅人好好遠離塵囂，感受山中的寧靜氣息。

嘉義