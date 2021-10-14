台灣國際醫療展開展 促醫療產業交流

外貿協會主辦的2021年「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」今（14）日於台北南港展覽2館盛大展出，是臺灣會展產業度過二、三級防疫警戒後的第一場醫療產業專業展覽。該展同步開辦線上展覽Medical Taiwan Virtual，提供業者虛實整合的觀展體驗，強化國際間的商貿活動。

外貿協會董事長黃志芳表示，21世紀人類所面臨的兩大議題，氣候變遷與疾病。去年疫情爆發後醫療產業開啟新革命，生醫產業和科技產業之間加速對話，而兩個特性與思維不同的產業如何增進跨業合作，是貿協推動產業交流著重的領域，本年度醫療展推出兩個「24」助攻產業發展，其一為醫療產業在全球最新趨勢之下融入食、衣、住、行各面向，除了醫療還有紡織、照護、輔具、運動健身等產品及服務，匯聚成「大健康產業生態系」，展現24小時全天候健康監測與照護的解決方案，完整呈現產業間的「跨域合作」，另一個則是2週的線上展覽數位平台，突破國際商旅的限制，協助業者24小時掌握商機，創造「跨國交流」。

衛福部政務次長薛瑞元提到，台灣不論在精密機械、醫療、資通訊及設計都具備堅強的實力，有能力生產高附加價值的貴重醫療儀器，拓展國際通路銷售全球是臺灣未來的目標；另一個契機是全球高齡化和少子化趨勢，未來照護者減少，研發出符合需求的產品，將具國際市場開發的價值，而醫療展可以使業者互相觀摩，打通銷售通路之餘也能互相學習交流。

國際貿易局副局長劉志宏指出，疫情使衛生及經濟領域都有很大的變化，在全國人民的團結下，保障健康的同時也創出許多新的商機。

台灣的政府與民間相互合作，讓各項醫療器材需求得到滿足，未來政府也將注入更大的資源，使民間發揮更大的動力，讓台灣業者能夠對全球展現更加豐富的醫療創意與科技。

為加強產業橫向溝通，展期間亦舉辦「智慧醫療及照護產業論壇」，聚焦Tech（科技）、Trend（趨勢）及Startup（新創）三大主題，探討科技與醫界合作的精準醫療未來發展、大集團與小新創互補合作，開創市場新局面，以及生醫創投的決策與投資觀點。