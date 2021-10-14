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觀光局推團體旅遊補助限制多？ 業者擔憂看得到吃不到

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了振興觀光，觀光局即日起至明年1月28日止，推出獎勵旅行業推廣特色團體旅遊補助。 本報資料照片
為了振興觀光，觀光局即日起至明年1月28日止，推出獎勵旅行業推廣特色團體旅遊補助。 本報資料照片

為了振興觀光，觀光局加碼11.1億元獎勵旅行業推廣特色團體旅遊補助，即日起至明年1月28日止，只要是旅行業辦理以平日為主之旅遊天數兩天一夜以上（假日未超過一天），旅客人數達15人以上、安排至離島地區旅客人數達六人以上團體旅遊，住宿合法旅宿並使用合法交通工具，並包裝觀光局所列之行程條件至少達兩項者，就可申請獎勵補助，每團上限為2萬元，每一家旅行社以補助20團為限，設有分公司者每一家分公司可再增加三團。

不過補助辦法一出，立刻引發旅遊業者反彈，直言限制條件很多，像是假日不超過一天，還要聘用無雇主導遊或領隊擔任隨團人員等，擔憂屆時恐會「看得到、吃不到」。

對此，觀光局表示，申請獎勵補助的基本條件中，規定例假日不得超過1日，是為達到旅客分流之效果，過往團體旅遊補助，多數均有此規定，

此外，使用遊覽車是團體旅遊常態，補助要點並未強制要求使用2種交通工具，而是旅行業者可依行程特殊性，除遊覽車外，另可搭配飛機、火車、船舶等合法交通工具，各交通憑證均可列為補助。

觀光局表示，行程條件中列有12個選項，聘用無僱主之導遊或領隊僅為條件之一，旅行業者仍得聘用自家領隊員工擔任隨團服務人員，再於其他11個選項中再選其中2項即可，本次補助要點行程條件包含行程安排至經典小鎮、觀光遊樂業、觀光工廠等，均是旅行團經常安排之旅遊行程地點，其中經典小鎮更達100個鄉、鎮、市、區，絕不致使旅行業者難以包裝行程。

觀光局說，推動相關政策前均會與旅行公會溝通，以便利旅行業者操作，如少數旅行業者對補助相關規定不清楚，均可與觀光局洽詢，另也會公布相關QA說明資料，以減少旅行業者誤解。

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