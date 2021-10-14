Agoda響應五倍券 攜手逾200間飯店推出專屬優惠

隨著振興五倍券開放登記與發放，加上近期國內疫情逐漸穩定，觀光景點人潮已悄悄回溫，許多消費者也紛紛摩拳擦掌，打算利用五倍券替接下來的旅行省荷包，數位旅遊平台Agoda加碼相挺，攜手全台逾200間飯店業者響應政府振興政策，推出專屬訂房優惠，讓旅遊愛好者利用五倍券獲得更超值的住宿體驗，趁著秋高氣爽好時節，何不跟著Agoda去玩耍、來趟秋季旅行，讓你Chill享五倍券。

為提供消費者最方便、優質的住宿體驗，Agoda特別設置五倍券專屬訂房頁面，消費者只要在Agoda專屬活動頁面訂房、選擇到店付款並搭配紙本或數位綁定的方式使用五倍券。此外，透過最頂尖的平台科技，Agoda希望能以創新的方式推動疫後旅遊以及提供旅客更多客製化行程，同時幫助中小型旅宿業觸及更多旅客。

Agoda台灣副總經理齊彥喆表示：「政府的振興五倍券對旅宿業者而言，是絕佳的助力與及時雨，在疫情情間，Agoda就曾運用平台科技支持其他市場的振興國內旅遊補助方案，像是日本的Go To Travel和泰國的We Travel Together（TTogether）方案，希望能盡平台之力協助媒合旅宿夥伴及旅客，今年Agoda也特別響應台灣的五倍券活動、建立專屬訂房頁面，Agoda的創新科技不僅能幫助中小型旅宿業者即時調整價格回應市場，更能有效管理訂房，其便利性也讓消費者能以優惠的價格及更輕鬆的方式享受旅行，與此同時，我們也希望能助住宿合作夥伴一臂之力，即刻把握國旅復甦之際的商機。」

坐落於桃園楊梅境峰巒疊翠的美麗山城中，麗多森林溫泉酒店不僅結合自然森林、溫泉SPA、生態探索，更屬於吃喝玩樂全包式的渡假村型態酒店，氣氛悠閒，遠離喧囂，非常適合親子同遊。

而運用大量洗石子材質創造自然質樸感，北投天玥泉會館的禪式湯屋搭配大面落地窗營造出專屬隱密空間，白天黑夜各有不同迷人風情，徹底放鬆身心靈，絕對是旅客造訪台北後的住宿首選。