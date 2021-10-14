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台苯改選林文淵大勝孫鐵漢 名嘴董事不滿這兩件事

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
台苯舉行股東臨時會進行董事會改選，台苯現任董事長林文淵為首的公司派，全部的11席董事中，取得壓倒性的9席。 記者曾仁凱／攝影
台苯舉行股東臨時會進行董事會改選，台苯現任董事長林文淵為首的公司派，全部的11席董事中，取得壓倒性的9席。 記者曾仁凱／攝影

幾乎每3年就要開打一次的台苯經營權之爭，今天舉行股東臨時會，提前改選董事，經過三個多小時的投票與計票，結果出爐，以台苯現任董事長林文淵為首的公司派，全部的11席董事中，取得壓倒性的9席，比原本的7席董事再多增加2席，大獲全勝；而股市聞人孫鐵漢為首的市場派僅拿下2席，比原本還少了2席。

公司派拿下的9席，包括：台苯投資代表人林文淵、陳柏元、陳建甫、李勝琛，金智富投資代表人王炯棻；以及3席獨立董事簡金成、黃瑞沐、林郁昌，也由公司派全拿。市場派方面取得2席，包括開疆公司代表人彭華幹、安慶開發公司代表人劉正元當選。

多次爆發經營權之爭的台苯，這次林文淵因有股權優勢，可輕鬆過半，但孫鐵漢孫陣營力刷存在感、避免被邊緣化，成為這次的觀戰指標。「沒要爭經營權，我們志在監督。」孫鐵漢也以保住現有席次、即4席為目標，不僅擁有三分之一的重大議案否決權，也攸關顏面，但最後還是不敵公司派。

媒體名嘴、台苯新任董事彭華幹也發出兩點聲明：一是，在本次改選中，公司派拒不提供股東名冊給競爭對手，特意製造一場不公平的競爭，呼籲主管機關應遏止；二是，這次電子票的外資，有高達四分之一的外資不認同台苯公司派，對台苯的公司治理及關係人交易，有很深的疑慮。

台苯 經營權 林文淵

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