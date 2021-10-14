工具機黃金三年沒了，反將愈做愈賠？產業大老直指「這關鍵」

今年初，工具機大老、程泰董座楊德華喊出黃金三年。但緊接著面對海運、匯率、原物料波動衝擊，許多廠商正面臨愈做愈賠困境，更有同業直言機械業恐將倒三成。對此，楊德華堅定直指，未來產業要靠這三大關鍵戰略翻身。

「其實我本來認為今年會創新高的，」台灣最大車床製造廠、程泰機械董事長楊德華說來有些感慨。本該迎來「黃金三年」的工具機，卻在今年一波又一波的亂流衝擊下，陷入「愈做愈賠」的窘境。

探究逆風因素，包括匯率超強不利出口、運費飆漲難出貨、原物料成本上升蝕光獲利等，日前，機械公會理事長魏燦文更直言，「機械業恐因此倒三成！」

正值產業危急存亡之際，工具機暨零組件工業同業公會跳出來帶頭，匯集東台、程泰等企業，發表全台第一本《工具機產業白皮書》，盼藉此凝聚產業共識，尋找未來十年新路。

對此，楊德華也信心喊話，「我們不能氣餒、不能有失敗的心態，」因為，匯率、運費不可能長期走強，且目前歐美正強勢復甦，明年依然大有可為。

這本全台首創的白皮書背後，也揭祕台灣工具機未來的三大關鍵戰略和機會。

戰略一：啟動「進口替代」，新產業仍待政府作東

工具機公會理事長許文憲表示，工具機素有「機械之母」之稱，不論台灣時下最夯的半導體、能源、3C產業，通通都要用工具機。按理說，本土商機、訂單，應隨著新興產業逐年崛起。

但現實是，台灣的護國神山、半導體產業，設備竟然幾乎全賴進口；近年風風火火的離岸風電亦然，外國開發商拒用台灣工具機、不願下放國產化，導致業者雖有準備，卻無處施展。

楊德華不禁抱怨，其實程泰四年前就配合政府「能源轉型」，在嘉義大埔美砸下數十億元、建造5萬坪、能載重80噸的離岸風電加工設備新廠。

然而四年過去，程泰一切到位，國外開發商卻認為，「台廠沒能力做」，拒絕給予台廠機會試驗，導致上億元的風電設備廠，目前仍苦無舞台發揮。

他直言，政府與其花高成本，將離岸風電的水下基礎、輪轂，通通送給國外廠商加工，不如將訂單留給台灣工具機廠，不僅具地理優勢，又有高性價比，也不致被外商壟斷價格。

楊德華認為，若政府能出來作東媒合、助推設備國產化，不僅能確保台灣自主供應鏈，將來更有助工具機產業升級、輸出海外，再創黃金前景。

目前，台灣一年進口約8億美元的工具機，許文憲期盼，下個十年要全面啟動「進口替代」，力拚減少20%進口額，藉台灣工具機的強悍實力，成為產業後盾。

戰略二：13兆應用產業，工具機要整合再加值

「單就工具機來看，未來十年並不看好，」東台精機董事長嚴瑞雄一番話，乍聽嚇人聳動，實則言之有理。

因為，綜觀過去20年，工具機景氣高峰是落在2011年，當時市場規模一度飆到1091億美元高點。然而，此後卻一路下行，去年又遭疫情重創，市場只剩656.3億美元，慘淪10年新低。

嚴瑞雄觀察，光是要回到2018年的964.1億元，都得等到2025年，可想見，未來10年工具機產業，很難再創高峰。

不過他並未灰心，而是反過來強調，將來勢必不能固守工具機，而是得結合服務、機電整合、自動化，來提供「完整解方」。當市場不再侷限工具機內，其實潛力無窮。

他指出，從工具機應用產業來看，包括電子業、金屬製品業、機械設備業等，總產值高達13兆元新台幣，「我們要去想，這13兆產值的工具機使用者，他們痛點在哪？我們如何提供全套服務？」

日本正是最好的例子，過去，單就日本工具機的市場規模，僅約5兆日圓，但近年日本藉軟硬體整合、自動化服務加值，市場已逼近15兆日圓。這也將是台灣未來的升級方向。

戰略三：市場變動快，工具機要共同規格打群架

第三個關鍵，則是要統一業界紛亂的規格，讓廠商能夠節省成本、跑更快！

「現在產品生命週期愈來愈短，又有更多少量多樣的需求，決勝關鍵在速度。」工具機公會常務理事陳伯佳說。

過去長年以來，工具機並未訂下統一規範，每家廠商零組件規格都不一。因此，每回業者開發新品，都得虛耗成本和時間，在重新設計規格、組裝上。

然而，如今市場變動快，工具機又受海運、匯率衝擊，產業正面臨存亡危機，業者也顧不得競爭，勢必得攜手合作，以共同規格「打群架」才有勝算。

陳伯佳認為，台灣工具機若要跟上市場、降低成本，必須邁向「模組化設計」，關鍵在「80：20」原則。意即，訂出80％公版規格；剩下20%留給業者自行發揮、保有差異競爭。

「不管景氣好與不好，我們還是要持續提升附加價值、競爭力。畢竟血淋淋的現實就是，匯率、海運、物料持續大漲、衝擊，」陳伯佳說，危機當前，更需要業界一同攜手轉型，也是這次白皮書的重要目的之一。

楊德華則說，雖然目前短期衝擊不少，但隨著歐洲經濟復甦、美國基礎建設、東南亞解封，都有望為工具機帶來春天，「所以，我不是黑白講（台語）黃金三年，相信明年獲利、成長都會更上一層樓！」

楊德華口中的黃金三年，究竟是否會到來？端看工具機能否攜手，趁危機逆勢轉型，尋出新路。

（作者／王昱翔 本文出自2021.10.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）