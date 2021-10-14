雙北住宅一半沒電梯 加裝後變身華廈身價多3成

公寓是30年前的主流產品，不過隨著年齡增長，爬樓梯成為居住上的一大障礙，若加裝電梯，不僅便利性加分，身價也不同。實價登錄顯示，北市北投榮華三路一間30年的老公寓，屋主在2014年增設電梯前，以總價2000萬元購入，每坪單價54.3萬元，而該棟公寓住戶於2016年向台北市申請增設電梯，外牆也整新修繕後，該戶在今年4月以2680萬元、每坪68.2萬元出售，光帳面上就賺了680萬元，增值34%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐說，根據內政部今年Q2房屋稅籍住宅類數量顯示，台北市5層樓以下住宅約47萬戶，占全市52.6%；新北市則約84萬戶，占全市51%。老公寓想透過都更換新貌，整合時程艱辛，改走危老雖行政流程較快，但仍須住戶全體同意；若申請加裝電梯，同意門檻相對寬鬆，工期也較短，可說是最直接快速的住宅升級方式。

張旭嵐指出，加裝電梯的費用依照每棟建築的情況而不同，通常五層樓高的電梯大約是400~500萬左右，台北市與新北市政府補助最高220萬元與320萬元，再由各層住戶依樓高照比例來分攤，那麼每戶分攤的金額可能會從10~50萬元不等，相對於總價的增幅，其實是一筆划算的投資。

不過張旭嵐說，公寓加裝電梯最大的抗性，多半是來自低樓層住戶的反對，除了本身對電梯的需求量低，加裝電梯可能會占用到一樓1~2坪的使用空間，後續還有電費分攤問題，因此對於「一樓住戶」而言，誘因不大。此外，不是每一棟公寓的基地位置都適合加裝電梯，但如果公寓順利翻身變華廈，身價至少成長2～3成以上。