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台苯董事改選結果出爐 公司派9：2大勝

經濟日報 / 記者曾仁凱／高雄即時報導
台苯今天舉行股東臨時會，分成主會場及視訊轉播等兩會場。（記者曾仁凱／攝影）
台苯今天舉行股東臨時會，分成主會場及視訊轉播等兩會場。（記者曾仁凱／攝影）

台苯（1310）今（14）日舉行股東臨時會，提前董事會改選，經過長達三個半小時的投票與計票，結果出爐，以台苯現任董事長林文淵為首的公司派，在總計11席董事（含獨立董事）中，取得壓倒性的9席優勢，成功擊退市場派的2席。且比起原本的7席董事再推進2席，大獲全勝。

今天台苯董事改選結果，公司派總共拿下9席，包括台苯投資代表人林文淵、陳柏元、陳建甫、李勝琛，金智富投資代表人王炯棻；以及三席獨立董事簡金成、黃瑞沐、林郁昌，也由公司派全拿。

市場派方面取得兩席，包括開疆公司代表人彭華幹、安慶開發公司代表人劉正元當選。

已連續多次董事改選爆發經營權之爭的台苯，考量上屆董事是在2019年元月的股東臨時會選出，任期三年，到明年元月底就期滿，公司宣布提前於今天舉行股東臨時會，全面改選董事及獨立董事。以林文淵為首的公司派，與股市聞人孫鐵漢為首的市場派三度交鋒。

綜合評估雙方持股實力，委託書徵求情況等，外界原本就評估公司派勝算大，今天結果出爐，市場派大獲全勝。

台苯舉行股東臨時會進行董事會改選，由董事長林文淵主持。（記者曾仁凱／攝影）
台苯舉行股東臨時會進行董事會改選，由董事長林文淵主持。（記者曾仁凱／攝影）
台苯今天股東常會現場警戒森嚴，一早就有許多小股東排隊等待進場。（記者曾仁凱／攝影）
台苯今天股東常會現場警戒森嚴，一早就有許多小股東排隊等待進場。（記者曾仁凱／攝影）

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