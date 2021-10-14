不用寫程式、4步驟簡單上手 奕馬資訊助大型製造業數位轉型

近年來台灣製造業積極轉型升級智慧製造，然而整合資訊科技(Information Technology, IT)與營運技術(Operation Technology, OT)是轉型過程中所面臨的挑戰，在製造業普遍缺少IT人員的情況下，要導入資訊系統極為困難。經濟部技術處為協助製造業快速發展智慧製造應用，由財團法人資訊工業策進會(資策會)數位轉型研究所(數位所)發展出一套不用寫程式的工業物聯網軟體「變色龍」(Chameleon)，協助製造業輕鬆導入聯網資訊系統。變色龍團隊在資策會育成基金及經濟部技術處科技專案的支持下，於今(2021)年2月正式成立衍生公司「奕馬資訊有限公司」，期望將軟體產品持續推廣至台灣製造業。

隨著工業4.0的發展，智慧製造成為多數企業的目標，其中重要環節便是透過網路串聯工廠所有設備，經濟部技術處為了提供台灣製造業者容易更新與整合的聯網系統，支持資策會打造具備易佈署、易安裝、易擴充和易維護等特性的變色龍技術，有別於傳統聯網軟體多為客製化系統，一旦設備更新或新增機台就需進行程式更新，增加維護成本與時間，變色龍技術能夠有效降低製造業導入智慧化應用門檻，加速邁向智慧製造，建立一套完整的生態系。

以PCB產業為例，一個廠區約200~300台設備，過去常常發生一個廠區內數個不同聯網方案但彼此無法串接整合的狀況，而變色龍易上手的特色，只需要一日教育訓練，現現管理人員即可學會如何將設備聯網，進而逐步完成整廠的系統串接應用，不論是新舊設備皆可使用，讓廠端享有數據管理大幅提升管理效率。

「實際上每個工廠都是獨一無二，最清楚生產問題的應該是長期待在廠內的生產人員，若在尋求外部顧問協助前，先詳細盤點廠內的長期問題，解決問題的同時也能產生獨門智慧方案。」奕馬資訊總經理李秉恒表示，製造業智慧化應以資訊化為基礎建設，相較於過去資訊系統導入常採用專案型式，造成系統維護及擴充上難度極高的問題，奕馬資訊以「人力轉型」的方式讓業者自行建置物聯網系統，打造最適合自家的資訊系統，並可隨工廠需求調整，「這才是最深入且對自身數位轉型最有效的方案」。

此外，「不需另外進行程式開發」是變色龍技術的另一項特色，藉由建立網路、安裝閘道器、設定及完成聯網四個步驟，即便不會寫程式的製造業人員，只要透過一日教育訓練就能簡單上手，協助業者實現自主維護及快速建置系統的目標。該技術於2019年以工業聯網智慧解決方案獲得第六屆「經濟部國家產業創新獎-團隊創新領航獎」的肯定。

資策會執行長卓政宏表示，變色龍團隊自2017年開始接觸製造業及智慧製造領域，第一站走訪台灣具有國際指標意義的印刷電路板產業(PCB, Printed circuit board)，於2018年完成產品雛形，並獲得PCB最大和次大業者欣興電子及華通電腦採納為集團指定聯網方案。目前該技術也廣泛應用於手工具、水五金、紡織、化學、SMT等其他產業。變色龍團隊在經過幾年產業導入的實務經驗，成功證明此導入模式是解決產業智慧化瓶頸的有效手段。

目前由5人組成的奕馬資訊原為資策會數位所研發部門團隊，成員一路從資策會研發替代役工程師開始，執行經濟部技術處相關計畫，一路磨練後成為正式員工，直到出去創業，可說是資策會「自家農場培養」的新創團隊。在台灣，工業物聯網雖然已不是新興產業，但除了少數具備研發能力的製造業者已完成自主系統建置外，大多仍然需資訊業者協助導入。李秉恒表示「聯網方案的選用對工廠來說是非常重要的事情，好的方案就直接決定一個工廠的智慧化是否可順利發展，而方案的功能、便利性、擴充性、資訊安全等都是必需考量的因素，而非過去單純以價格做為唯一考量」，因此，變色龍系統仍持續不斷更新改版，擴充新功能並強化資訊安全及保障企業機密，提供企業最好的專屬指定方案。

事實上，台灣製造業正面臨數位轉型的挑戰，如何讓智慧製造加速落地並推向規模化應用，是未來發展的重要目標。為使產品能夠快速推廣至產業，變色龍團隊將持續與國內設備業者、電控業者及工業電腦供應業者合作，建立深入的智慧化服務產業鏈，並進一步發展自動控制應用，讓聯網可視化、生產透明化，能夠掌握全廠設備狀況，以達到即時控制，期望藉由產品的推廣，協助製造業者轉型升級，邁向智慧製造。