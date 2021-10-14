北投30年公寓這樣做 轉手大賺三成約680萬元

實價揭露，北投榮華三路一間30年公寓，屋主2014年以總價2000萬購入，每坪單價54.3萬。該棟公寓住戶於2016年向台北市申請增設電梯，外牆也整新修繕，該戶今年4月以2680萬、每坪68.2萬轉手，帳面房價大賺了680萬元，增值34%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年政府推出老公寓增設電梯、結構補強等補助方案，若能善加利用，除了提升居住品質提升，實價資料也顯示，對房價也有明顯助益。

她表示，根據內政部統計，台北市5層樓以下住宅約47萬戶，占全市約52%；新北市約84萬戶，占全市51%。老公寓想透過都更換新貌，整合時程艱辛，改走危老雖然行政流程較快，但仍需住戶百分百同意，難度亦不低。

但若申請加裝電梯，同意門檻相對寬鬆，工期也較短，可以說是最直接快速的住宅升級方式。

以台北市推出的「都市更新整建維護政策」來說，提供增設電梯、外牆整新修繕、結構補強等補助，其中增設電梯補助，最高補助220萬元，截至今年10月，有53案申請，其中已有20案已完工。

新北市也在2011年2019年推出「老舊公寓裝設電梯」和「電梯特快車」補助方案，最高可獲得320萬元補助，截至目前為止，該方案有25案申請、也已有6案完工。

張旭嵐表示，加裝電梯的費用依照每棟建築的情況而不同，通常五層樓高的電梯大約是400到500萬左右，政府可補助最高一半的費用，再由各層住戶依樓高照比例來分攤，每戶分攤的金額可能會從10~50萬元不等。相對房價增值動輒上百萬，是相當划算的投資。

張旭嵐指出，公寓加裝電梯，除了得考慮本身條件，最大的抗性大多是低樓層住戶，一來對電梯的需求量低，二來加裝電梯可能會占用到一樓1~2坪使用空間，後續還有電費分攤問題，讓一樓住戶往往意願不高。但如果公寓順利翻身變華廈，身價至少成長2～3成以上。