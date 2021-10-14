快訊

中職／中華電信成為第6隊？ 蔡其昌坦言「目前言之過早」

城中城住戶曝「防火門疑遭偷竊變現」 難擋惡火釀慘劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北投30年公寓這樣做 轉手大賺三成約680萬元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
北投一處30年公寓加裝電梯，漲幅逾三成。圖／台灣房屋提供
北投一處30年公寓加裝電梯，漲幅逾三成。圖／台灣房屋提供

實價揭露，北投榮華三路一間30年公寓，屋主2014年以總價2000萬購入，每坪單價54.3萬。該棟公寓住戶於2016年向台北市申請增設電梯，外牆也整新修繕，該戶今年4月以2680萬、每坪68.2萬轉手，帳面房價大賺了680萬元，增值34%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年政府推出老公寓增設電梯、結構補強等補助方案，若能善加利用，除了提升居住品質提升，實價資料也顯示，對房價也有明顯助益。

她表示，根據內政部統計，台北市5層樓以下住宅約47萬戶，占全市約52%；新北市約84萬戶，占全市51%。老公寓想透過都更換新貌，整合時程艱辛，改走危老雖然行政流程較快，但仍需住戶百分百同意，難度亦不低。

但若申請加裝電梯，同意門檻相對寬鬆，工期也較短，可以說是最直接快速的住宅升級方式。

以台北市推出的「都市更新整建維護政策」來說，提供增設電梯、外牆整新修繕、結構補強等補助，其中增設電梯補助，最高補助220萬元，截至今年10月，有53案申請，其中已有20案已完工。

新北市也在2011年2019年推出「老舊公寓裝設電梯」和「電梯特快車」補助方案，最高可獲得320萬元補助，截至目前為止，該方案有25案申請、也已有6案完工。

張旭嵐表示，加裝電梯的費用依照每棟建築的情況而不同，通常五層樓高的電梯大約是400到500萬左右，政府可補助最高一半的費用，再由各層住戶依樓高照比例來分攤，每戶分攤的金額可能會從10~50萬元不等。相對房價增值動輒上百萬，是相當划算的投資。

張旭嵐指出，公寓加裝電梯，除了得考慮本身條件，最大的抗性大多是低樓層住戶，一來對電梯的需求量低，二來加裝電梯可能會占用到一樓1~2坪使用空間，後續還有電費分攤問題，讓一樓住戶往往意願不高。但如果公寓順利翻身變華廈，身價至少成長2～3成以上。

延伸閱讀

現金交易砍價2.3億 台塑生醫大撿便宜買士林官邸旁豪辦

撿便宜！台塑生醫砸5億元掃樓 屋主賠2.36億出場

10年都沒住！他投資台北華爾街豪宅賠3600萬出場

扶老比創新高 總扶養比近4成

相關新聞

台苯董事改選結果出爐 公司派9：2大勝

台苯（1310）今（14）日舉行股東臨時會，提前董事會改選，經過長達三個半小時的投票與計票，結果出爐，以台苯現任董事長林...

死後世界擠爆想要塔位先排隊 從港現況看台另類不動產商機

香港，是全球人口密度最高的城市之一，因為地狹人綢被列為全球房價最高之首，連6平方左右的空間，也讓人爭先恐後的爭取，棺材房，天台屋，劏房…問題多，居住環境差，費用亦不便宜。

推案量急縮16% 專家喊不妙：西瓜當哈密瓜賣

住展雜誌統計，北台灣2021年Q3新成屋、預售屋推案量約2,705億元，雖較上季略增3%，但累計前三季推案量約8,060...

北投30年公寓這樣做 轉手大賺三成約680萬元

實價揭露，北投榮華三路一間30年公寓，屋主2014年以總價2000萬購入，每坪單價54.3萬。該棟公寓住戶於2016年向...

桃園驚奇透天4年轉手6次 兩次翻倍漲後來都賠

桃園近年房市投資熱絡，好時價統計桃園市住宅交易資料，2012年8月以來，共有1.76萬個門牌有轉手紀錄，平均持有時間為1...

長榮航再傳得獎喜訊 讀者票選全球航空公司第七名

深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2021年讀者大獎(Readers’ ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。