統一時代百貨週年慶告捷 家用品業績成長逾5成

統一超（2912）旗下統一時代百貨台北店週年慶業績傳來捷報，統一時代百貨表示，今年週年慶有五倍券加持，週年慶首五日家用成長逾5成，尤其以高單價家電成長最多，服飾、運動用品成長超過3成，可望帶動整體週年慶消費熱潮。冠德（2520）旗下環球購物中心（Global Mall）週年慶首五日業績也成長逾1成、3C家電高單價業績大增兩成。

統一時代百貨台北店今年「2021超強週年慶」推出業界超低門檻、超高回饋活動，化妝品滿2,000送300，搭配icashPay的加碼活動，回饋最高達25%。

另外，今年因推出振興五倍券「5000換7000」活動，自8日開放民眾兌換，連假每日皆湧現滿滿兌換人潮，今年五倍券發放首五日的業績，對比去年三倍券首五日業績達五倍成長。

統一時代百貨台北店表示，觀察民眾皆瞄準大型高單價家電消費，再加上家電滿3,000送300的活動，讓民眾直呼拿五倍券買家電超划算。

Global Mall表示，首波週年慶檔期登場以來，首五日業績較去年週年慶同期成長超過一成，其中又以3C家電、生活傢飾及嬰童親子用品成長幅度最高，超過兩成。

此外，振興五倍券的開放使用，明顯帶動購物動能，雙十連假期間民眾於Global Mall館內使用振興五倍券消費即占兩成以上，其中比較使用五倍券的消費金額跟去年三倍券使用同期比較，消費金額更大幅增長高達四倍。