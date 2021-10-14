桃園驚奇透天4年轉手6次 兩次翻倍漲後來都賠

桃園近年房市投資熱絡，好時價統計桃園市住宅交易資料，2012年8月以來，共有1.76萬個門牌有轉手紀錄，平均持有時間為1.63年，出售時的價差中位數為9.9%。

好時價表示，在桃園市1.76萬個曾經重複交易的門牌中，交易次數最多的門牌出現在平鎮區自強街一棟目前屋齡已45年的二層樓透天，2017年3月第一次交易，成交價為154萬，相隔僅3個月，2017年6月以300萬轉手，幾乎翻倍。

僅隔一年，2018年7月再度翻倍交易。短短一年多，身價就154萬，漲至600萬，翻漲三倍。

該棟透天之後又轉手三次，累計短短不到四年，共交易6次。價格最高衝到630萬元，不過後來價格下跌，最後兩手都以賠售出場，一個賠30萬元，一個賠15萬，最後成交價格落在585萬元。

台灣房屋平鎮中豐直營店店長嚴玉芳表示，平鎮有不少屋齡30年以上的舊透天，地坪15~17坪左右，總價落在400~500萬元就可入手，對照電梯2房加車位動輒700萬元以上，因此舊透天仍吸引不少剛性需求族進場，而自強街附近有大潤發及家樂福，也可透過66快速道路串連至國道一及國道三號，生活及交通機能相當便利。

不過顏玉芳提醒，雖然一般透天貸款成數可到7~8成，但是這類型舊透天銀行鑑估值恐低於市價，因此最後貸款成數可能僅6成，買方的自備款恐需準備多一些。

好時價統計，桃園重複交易數量占比最多的行政區為中壢區，達22%，桃園每五筆轉手交易，就有一筆在中壢，平均持有時間約1.7年、價差9.5%。

其次為桃園區，占比也達21%），持有時間1.5年、價差11%，平鎮區第三，占12%，持有時間1.7年、價差9.3%。八德區占10%第四，持有時間2.3年、價差9.4%，楊梅區占9.6%第五，持有時間1.2年、價差9.73%，合計上述五區占比合計逾7成5。

好時價表示，以持有時間觀察重複交易案件，持有2年以內約占55%，價差達14.7%；持有時間不到2年就轉手的比例逾半，顯示桃園市房市轉手交易頻繁，值得相關單位注意。

好時價另與清華大學合作，將重複交易資料，運用重複交易法模型編製房價指數。2021年8月桃園市的房價指數為129.69，與9年前相比漲幅為41%，中壢區、桃園區、平鎮區、八德區、楊梅區漲幅分別為44%、36%、42%、53%、59%。