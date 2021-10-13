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共軍容易搶灘成功？專家：這個地方將成戰略要角

台苯改選電子投票搶先出爐 公司派取得逾九成支持

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台苯（1310）明（14）日將舉行股東臨時會，提前董事會改選。電子投票結果今晚已搶先出爐，以台苯現任董事長林文淵為首的公司派，在電子投票中取得逾九成的支持，獲得壓倒性領先，被視為明天改選決戰的重要風向球。

此次台苯股東會電子投票扣除重複後的總數約6.1萬張，占公司股權比重約11.6％。其中，公司派提名董事的得票總權數達4.5億權、約占90.5％，孫鐵漢陣營得4,742萬權、約占9.5％。公司派取得壓倒性領先。

不過此次參與電子投票，僅占台苯總股權比重約一成，其他還有將近九成的股權，要等到明天的實體股東會中投票決戰，決定雙方席次。

台苯總共11席董事，包含8席董事、及3席獨立董事，目前公司派取得5董2獨董，市場派則是掌握3董1獨董，雙方董事席次為7：4。今天將全面改選，綜合評估雙方持股實力，委託書徵求情況等，外界普遍推估「勝負已定」，公司派幾乎穩操勝券，整體董事席次有機會從目前的7席，躍進到8席、甚至挑戰9席。

至於以股市聞人孫鐵漢為首的市場派，則以力守與原本持平的4席董事為目標。

對於今天率先出爐的電子投票結果，市場派認為符合預期，因為電子投票以外資為主，在公司派掌握資源優勢的情況下，市場派提名人要能夠獲得外資支持並不容易。

在此之前，對外資投票意向具有影響力的ISS，早在上月底就出具關鍵報告書，建議在10月14日台苯董事改選中，支持董事長林文淵、獨立董事簡金成、林郁昌及張國欽，其中前面三位皆為公司派提名的候選人，僅張國欽為市場派提名人。透露雙邊氣勢消長。

雖然經營權結果已大致底定，但雙方仍不敢掉以輕心。今天董事會改選，公司派與市場派都足額提名。公司派董事提名名單包括林文淵、現任台苯副董事長陳柏元及董事王炯棻、李勝琛、陳建甫，春日機械董事長陳其泰、久陽精密董事長孫正強與榮剛執行副董李郁真。獨立董事提名候選人則有簡金成、黃瑞沐與林郁昌。

市場派孫鐵漢為主的安慶開發、開疆及勵興開發也足額提名，除了現任董事劉正元、徐定睿，還有朋程暨中美晶董事方豪、前華航工會理事長葛作亮、媒體名嘴彭華幹、竹路應用材料總經理孫榮康、黃采婕與趙興中。獨立董事提名候選人則有張國欽，以及陳建宏、蔡宜蓁等兩位律師。

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