全台首間航空主題7-11 新加坡萌小獅進駐快閃一個月

為歡慶星宇航空新增台北-新加坡航線，新加坡進駐7-ELEVEN全台首間航空主題門市舉辦為期一個月的快閃活動，現身熱鬧台北街頭，撫慰旅客蠢蠢欲動的旅遊心情。概念店內將加入新加坡旅遊局萌小獅Merli裝飾，還有概念店限定的萌小獅Merli咖啡杯套，更推出限量新加坡滿額贈禮。即日起至11月12日新加坡旅遊局與「星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店」正式展開，特別邀請懷念新加坡的旅客們一同前往打卡體驗獅城氛圍，跟萌小獅Merli一起重新想像新加坡。

新加坡旅遊局於日前（9月23日）受星宇航空邀請，為台北-新加坡航線首航班機送機，萌小獅Merli更於候機室與旅客們開心合影。今(13)日更攜手OPEN小將驚喜現身「星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店」快閃宣傳，現場吸引許多路過的大、小朋友爭相合照。為期一個月的活動期內，可愛的新加坡旅遊局萌小獅Merli將帶你重新想像新加坡，現場可愛的裝飾等你來打卡，還有「星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店」限定的超可愛萌小獅Merli咖啡杯套，同時，只要在11月12日前於概念店內購買星宇小舖商品超過299元，即可免費獲得限量新加坡旅遊局萌小獅Merli環保購物袋，數量有限，送完為止。門市資訊 :「星宇航空 x 7-ELEVEN 概念店」（7-ELEVEN敦北門市）台北市松山區敦化北路149號1樓

新加坡旅遊局持續深耕「心想獅城」的品牌理念，打造為疫後旅遊業快速復甦的延伸品牌-「即刻隨心所往，心想獅城」（SingapoReimagine），除了完整的防疫措施外，更持續提供更多元的旅遊景點及活動，從重新想像安全、科技、旅遊體驗和永續等方面開啟專屬於你的「星」級旅程。

此外，新加坡於今年推出許多全新景點，於上月19日來自美國紐約的冰淇淋博物館（Museum of Ice Cream）開設位於亞洲首間據點，館內提供冰淇淋吃到飽及許多大型互動設施，提供旅客全新打卡聖地。另外，新加坡旅遊絕對不能錯過的聖淘沙，也加入了更多令人耳目一新的體驗！新加坡首個互動式海灘燈光投影表演「奇幻燈舞」（Magical Shores），帶給遊客橫跨聖淘沙島西樂索海灘400米的多感官光影體驗，遊客可以欣賞浪花及海洋生物相映成趣，仿佛置身於夢幻的海洋世界；除此之外，還有位於巴拉灣海灘、新加坡第一個水上漂浮遊樂園（HydroDash），同時擁有溫馨好玩的水上設施及多種冒險刺激的滑水道，老少咸宜適合全大家小一同來探險！多項全「新」體驗，歡迎台灣旅客重回新加坡一探究竟。