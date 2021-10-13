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比漾廣場周年慶將開跑 業績看增3%突破3.3億元
比漾廣場七周年慶檔期將於明日開跑，期間全館商品7折起，比漾表示，今年首11日推出化妝品單櫃3000元贈400，元基本回饋達13.3%已超越市場水準，更是七年來首度推出的最強回饋，同時也推出全館指定櫃單櫃滿2000元贈200元，仍是目前市場中最低的門檻，全檔期業績有望成長3%，突破3.3億元。
因應振興券將帶來的效益，比漾廣場也說，看中大家電換購的商機，與集雅社聯手推出百貨最強十足回饋，集雅社大家電單櫃滿萬元贈1100元，同時，比漾廣場針對振興券祭出「振興週週抽3C」活動，每週抽出一名價值萬元以上大獎得主，第一期將送出SAMSUNG65吋QLED 4K電視。
比漾更說，年底最後一週將再加抽汽車大獎「HONDA FIT」，讓消費者每一張振興券都有二次抽獎機會，吸引顧客使用振興券進行消費，目標要收到超越去年一倍的振興券。
另外，比漾廣場也在七週年慶迎來今年秋天最精采的樓面改裝，無印良品今日率先開幕，導入最新概念的「聯連市」市集，11月上旬饗賓餐旅事業旗下2支最潮的時尚餐飲饗泰多、真珠也將進駐，饗賓餐旅事業與比漾廣場合作品牌也一口氣增加到3支，未來在比漾廣場的整體業績量體也將突破一億元。
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