現金交易砍價2.3億 台塑生醫大撿便宜買士林官邸旁豪辦

雖然房市交易回溫，但還是有豪宅賠售。據實價揭露，北市士林區中山北路旁的豪辦「欣翰士林官邸」， 9月第一次轉手交易，買方台塑生醫搬現金，砸5億880萬買下11、12樓兩戶，比起原屋主2017年的入手價格7億4515萬，兩戶共讓利2億3635萬。

而中山區豪宅「頂高豪景」也首度出現轉手交易，新買家8月以現金1.75億元，入主13樓第一手毛胚屋，對照前屋主十年前的入手價格2.1億，等於省了3600萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一稅上路後，房市進入盤整，當初買在高點的，多少都會面臨賠售的命運；不過隨著整體房市交易回溫，近年賠售狀況越來愈少，僅有少數個案，因入手價過高，或個人資金需求急售，才會願意讓利。

「欣翰士林官邸」當初開賣時以豪宅推案，因此初期成交價格曾站上單價120~130萬元，不過因土地使用分區為特定商業區，不可作為住宅使用，受北市府嚴格管制，該建案只能以商業使用來銷售，再加上當時正逢房市修正時期，導致買家卻步，所以近年單價落在100萬元初，就連這次最新交易的頂樓戶，也讓買方大砍2億以7折價入手。