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撿便宜！台塑生醫砸5億元掃樓 屋主賠2.36億出場

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
欣翰士林官邸。記者游智文／攝影
欣翰士林官邸。記者游智文／攝影

實價揭露，士林官邸旁「欣翰士林官邸 」，今年9月，11樓戶、12樓戶交易，買家為王瑞瑜的台塑生醫，以現金購入，兩戶合計5.08億元，單價平均約105萬元。

資料顯示，兩戶原屋主均為邱姓自然人，2017年取得時，單價都達150萬元，持有四年轉手，一戶賠1.1億，一戶賠1.2億餘元，合計達2.36億，為近年賠售最慘。

欣翰士林官邸位於中山北路五段，樓高12層，共107戶，屋齡約六年。當初開賣時以豪宅推案，初期成交價格曾站上單價120~130萬元，頂樓戶甚至成交到一坪150萬元。

不過因土地使用分區為特定商業區，不可作為住宅使用，台北市政府嚴格管制，建案後來以商業使用來銷售。完工後又逢房市修正，近年單價降至100萬元初頭。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，欣翰士林官邸這次交易，為該社區第一次轉手交易，其中11樓戶以2.49億交易，較前次交易便宜1億2577萬元，12樓戶以約2.59億交易，也比之前少了1.1億。

合計台塑生醫搬現金5億880萬，買下11、12樓兩戶，比起原屋主2017年的入手價格7億4515萬，兩戶共讓利2億3635萬，大約打7折出售。

張旭嵐指出，台塑生醫應是買來作為辦公自用，不過市場資金豐沛，高資產族積極找標的置產，是不爭事實，遇上降價物件，往往立馬下手。而現金購屋可以縮短交易時程，對於急於想處分資產的賣方，具有相當誘因，也是議價有力條件之一。

台塑 豪宅

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