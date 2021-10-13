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7-ELEVEN以「幾點了咖啡館」首獲「台灣永續行動獎」

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN透過幾點了咖啡館線上紀錄片呼籲大眾關注失智議題、已觸及近百萬人次。圖/7-ELEVEN提供
7-ELEVEN透過幾點了咖啡館線上紀錄片呼籲大眾關注失智議題、已觸及近百萬人次。圖/7-ELEVEN提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN暨上半年成為在地首家使用國際量化指標SROI方法將影響力量化的食品零售企業，今（13）日再傳捷報以「7-ELEVEN幾點了咖啡館」榮獲TCSA台灣企業永續獎首波公布獎項「台灣永續行動獎」金獎肯定，從138家企業中脫穎而出，以「生活即復健」呼應聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉、打造在地離家最近的友善失智服務網絡。

7-ELEVEN表示，為發揮通路影響力達成取之於社會、用之於社會的初衷，洞悉高齡化社會下失智議題，自2017年起與天主教中華聖母基金會等社福團體首創「7-ELEVEN幾點了咖啡館」，每周固定日安排失智長輩到合作門市駐店1小時，在門市夥伴的陪同下體驗製作咖啡、收銀結帳等多元門市任務，增加與人互動機會，更建立可快速複製到各縣市與其他社福團體結，服務據點已於北、中、南、東12家門市推動、服務失智長輩近1,500人次。

今年大環境受疫情影響、許多公益活動停擺，7-ELEVEN積極將公益服務數位化，上半年透過7-ELEVEN幾點了咖啡館線上紀錄片呼籲大眾關注失智議題、已觸及近百萬人次，近期更攜手天主教中華聖母基金會、一粒麥子基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院社福團體4大銀髮社福團體，首創推出線上版「7-ELEVEN幾點了咖啡館」線上互動遊戲，10月13日晚間8點起就能體驗，藉由線上體驗友善失智活動、線下品嘗限量咖啡的O2O互動模式吸引年輕人關注友善失智議題。

「7-ELEVEN幾點了咖啡館」線上互動遊戲蒐羅歷年來在「幾點了咖啡館」發生的真實個案刻畫為Q版手繪阿公阿嬤，讓民眾宅在家也能透過遊戲中隨機出現的任務關卡，體驗陪伴長輩參與門市沖泡咖啡、整理貨架、櫃台結帳等過程，完成任務還有機會獲得CITY CAFE美式咖啡序號(限量4,000杯，送完為止)。

7-ELEVEN今年首度使用國際量化指標「社會投資報酬率」的專業方法估算社會影響力，成為在地第一家使用SROI方法將影響力量化的食品零售業，分析服務成果每投入1元就能創造4.6元的社會價值，服務4年來累積創造近1,000萬價值的社會影響力。

「7-ELEVEN幾點了咖啡館」透過內部問券分析發現有8成的失智長輩體驗幾點了咖啡館活動中感到快樂、增加自信，甚至近9成的家屬有明顯感受舒緩照顧壓力，提升家庭關係。

咖啡館 失智

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