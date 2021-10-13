大稻埕情人節煙火施放活動周邊交管 多搭乘大眾運輸

2021大稻埕情人節於10月16日(週六)假延平河濱公園舉辦，其煙火秀於當日20:10-20:18在淡水河3-5號水門間水域施放；台北市政府交通局表示，鑑於往年活動吸引參觀人車多，除針對水門、一般道路、快速道路進行交通管制外，管制區內微笑單車YouBike租借站也暫停營運，請民眾多搭乘大眾運輸再步行前往欣賞煙火。

因應煙火秀所吸引之人車潮，其周邊道路於18:00-23:00實施交通管制，管制範圍包括涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路(含)以東等區域，且市民大道高架橋往西方向車流禁止下環河北路匝道；忠孝橋及臺北橋等雙側人行道於19:30-21:00管制通行。另位於管制區內微笑單車租借站於17:00-23:00暫停營運，包括YouBike1.0大稻埕公園、永樂市場、聯合醫院中興院區及捷運北門站(3號出口)等4站，及YouBike2.0大稻埕公園、陳天來故居等2站；共享汽機車配合於堤內、外管制範圍內暫停營運。

交通局建議駕駛提前改走替代道路，即須經過聯外橋梁者可改走中興橋或台北橋；一般穿越南北向道路者，可改走重慶南北路或中山南北路；另當日在煙火秀前後約19時至21時之時段內，建議避開行駛忠孝橋，以避免塞車而影響行程。

由於活動當日周邊道路交通管制且管制範圍內不提供汽機車停車空間，請民眾多利用大眾運輸系統。另因散場人車潮大，建議民眾可步行自淡5號水門經民生西路至捷運雙連站(約15-20分鐘)，或自淡3號水門經鄭州路至捷運北門站(約5分鐘)，即可轉搭捷運或一般公車；另民眾可事先查詢公車改道訊息，以免受到影響。

相關資訊請至台北市政府觀光傳播局活動官網(http://2021.valentinesday.taipei)、交通局(http://www.dot.gov.taipei)及台北市公共運輸處(http://www.pto.gov.taipei)網站瀏覽或電洽台北市民當家熱線1999(外縣市：02-2720-8889)詢問。