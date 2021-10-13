大同再度與愛金卡聯名 推大同寶寶icash 2.0
大同寶寶從存錢筒的本尊，經歷日系服裝聯名，今日再以全新的Q版形象與icash 2.0結合為電子票證，陪伴後疫情時代廣大通勤族與消費者征戰每一段旅程。
過去在台灣人的心中大同寶寶堪稱為「國民公仔」，是充滿童年生活美好回憶的代名詞，早年物資不如現在這麼充裕，大同寶寶往往是放在客廳最顯眼的家電--電視機上；還有小朋友一定要抱著大同寶寶才能乖乖入眠，時至今日，更擁有一票死忠粉絲持續收藏大同寶寶相關商品。特別是第一代閉著雙眼，胸前數字為51的大同寶寶，大同公司於2004年就曾懸賞30萬元尋找第二尊，至今一直沒出現，也留給許多粉絲無限懸念。
該Q版大同寶寶icash 2.0，身高6.7公分，胸前數字102，翹屁屁、圓肚肚、臉ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的特色，是個可愛度爆表的隨行公仔寶寶，此次與愛金卡公司合作，一共推出了經典與眨眼版2款大同寶寶，其中眨眼版還加贈獨家開版，印有大同寶寶、大同電鍋、大同電扇的Q版口罩。
而為了彌補今年初大同電鍋icash 2.0創紀錄秒殺一空而向隅的消費者，大同與愛金卡的合作也在這波活動加碼，推出知更鳥藍大同電鍋icash 2.0 + 大同寶寶icash 2.0的典藏限定組，預計又將掀起市場的搶購潮！
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