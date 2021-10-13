房市交易量回升+振興券上路 詩肯營運看旺到農曆年

詩肯（6195）看好消費旺季到來，公司表示，百貨週年慶陸續開跑，原本就是零售產業最旺的一季，而台灣疫情穩定，疫苗覆蓋率也逐漸提升，民眾更願意出門消費，且今年政府的振興五倍券領券與使用的時間點落在第4季，正好與旺季重疊，在雙重利多加持下，營運表現有望一路好到農曆年前。特力（2908）也表示，11月份的光棍節及年底家俱汰換潮的採買旺季，可望持續提升台灣零售的業績銷售成長力道。

詩肯表示，民俗月的消費淡季因素已過，加上台灣確診趨緩，房市交易熱絡，消費力道大增，而接下來進入第四季的傳統消費旺季，加上政府振興五倍券上路，營運可望一路旺到年底。

詩肯9月營收1.94億元，年增6.48%，月增27.62%，累計前三季詩肯營收達16.43億元，年增12.76%，創同期歷史新高。詩肯表示，在民俗月結束後，房市交易量回升，民眾消費意願也提高，帶動家具需求增加，是9月營收表現回升主要原因。此外，上月受到馬來西亞因疫情擴散採取的封鎖措施影響、進貨遞延的新加坡NOVA，在馬國復工後進貨狀況也已經恢復正常，銷售業績同步成長，同樣也挹注9月的營收表現。

截至9月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、49、3店，共131店。詩肯表示，除了持續尋找適合地點拓展複合店型外，日前也進駐環球購物中心A19商場，表現優於預期，而青埔屬於新興商圈，鄰近的新建案眾多，家具需求動能強，也可望持續挹注業績表現。

特力公告9月營收34.5億元，年減逾一成，主要是貿易事業去年因新冠疫情剛爆發，出貨排程遞延造成的高基期，加上前幾個月北美大客戶提前拉貨的影響，不過，台灣零售事業受惠於微解封政策以及中秋連假，實體店人流變多，帶動銷售動能，較去年同期成長5.3%。

特力表示，新冠疫情後，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，接下來隨著振興五倍券方案和週年慶活動檔期推出，可望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，同時也帶動線上銷售通路業績，看好雙通路的銷售力道將持續穩定成長。