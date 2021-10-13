北市熱門交易社區房價漲 大直入門款站上6字頭

永慶房產集團統計實價資料，今年前8月北市十大熱門交易社區洗牌，第一名由內湖區「潤泰京采」以39戶拿下，其次為萬華區「台北晶麒」、「全坤威峰」、內湖「麥帥新城」以及中山區「大直美堤花園」（基河國宅二期）。

交易量最大的潤泰京采，今年均價8字頭，達80.3萬元。被視為大直入門款，屋齡21年的大直美堤花園，去年以前多在50萬上下，今年成交均價已達58.8萬，多數成交價都已站上六字頭。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，潤泰京采為捷運內湖站共構宅，且與CITYLINK百貨商場共構，主打垂直微型城市的概念，集住宅、商場及捷運機能於一身，下樓即可搭乘捷運，還可至商場享受美食、購物，不少民眾因看中其便利性而選擇入住。

交易量第二、三名的「台北晶麒」及「全坤威峰」，均位於萬華區，住宅均價分別為每坪61.5萬、65.6萬。

陳金萍指出，很多人對萬華的印象是市容老舊，但近年在政府大力推動西區軸線翻轉計畫下，包含萬華市場BOT案、捷運萬大線、環南市場改建、雙子星大樓進駐、北門古蹟活化等，讓萬華區的老舊市容再現風華，人潮重新注入萬華區。

其中由萬華麒麟飯店改建的「台北晶麒」，總戶數達687戶，為主打精品飯店式管理的小宅商品；「全坤威峰」鄰近北市熱門商圈西門町，除距離捷運西門站、家樂福桂林商圈不遠之外，附近還有台大醫學院附設北護分院的醫療機能。

就入榜社區的行政區來看，以中山區入榜三個社區最多，分別為「大直美堤花園」、「安家 T HOUSE」及「春暉大廈」，住宅均價各為58.8萬/坪、79.3萬/坪及43.7萬/坪。