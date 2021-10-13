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赴大同石門溪野營遇連日大雨 逾13遊客受困沙洲求援

淘帝-KY調漲秋冬款童裝 搶灘年底消費旺季

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

淘帝-KY（2929）表示，已針對秋冬款童裝產品全面調漲價格，根據過去銷售來看，秋冬款童裝產品銷售占全年業績約六成，漲價有助於中和採購成本增加影響並提升整體營運獲利水準，此外，為搶灘年底傳統消費旺季，淘帝-KY已與線上、線下代理商研擬新一波行銷活動，以利銷售動能。

淘帝-KY表示，TOPBI品牌旗下代理商仍保持良好童裝產品備貨力道，公司亦積極完善TOPBI品牌線上、線下銷售通路優化佈局，除持續優化調整旗下TOPBI品牌實體門市結構，並集中集團資源積極推動電商銷售業務發展，包括採取擴增線上代理商、成立子公司布局直營電商銷售等，有助於進一步完善線上業務組織整合，帶動第3季線上代理商營收比重自去年同期的33％穩步攀升至41％。

觀察中國政府為刺激人口出生率，正式修法放寬「三孩政策」，近期各地方政府競相加碼頒布包括提高育兒津貼、購屋、就學補助、育兒假、生育費用納入醫保等優厚配套獎勵政策，減輕家庭生育、養育、教育負擔，進一步鼓勵生育。

淘帝-KY指出，隨著中國與各地方政府加大刺激生育率，加上優生優育理念的普及下，以及年輕父母消費族群對於童裝品質與風格設計、多元便利消費管道需求增加，推動中國童裝產業結構轉型升級，公司也持續精進童裝品質與風格設計，以線上及線下雙向銷售通路佈局。

淘帝-KY公告9月合併營收達1.83億元，較去年同期成長4.09％，第3季合併營收為4.98億元，亦較去年同期成長11.23％。

營收

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