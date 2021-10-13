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五倍券最愛買小家電 集雅社第4季業績衝鋒

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

時序進入百貨周年慶旺季，集雅社（2937）看好振興五倍券的加持，以及搭配各大百貨陸續推出的周年慶，第4季業績可望衝出一波高峰。集雅社表示，8日起民眾已經陸續拿到振興五倍券，加上遇到雙十連假，因此在各營業據點已看見人潮以及消費湧現。而若以去年三倍券的經驗來看，在開始兌換後，將為百貨及家電業通路者帶來一波可觀的營收動能。

根據市調公司東方線上所做的振興五倍券使用調查顯示，消費者在預計使用振興五倍券的品項上，以小家電、3C產品等小型耐久財的比例最高，達44%。集雅社針對憑五倍券消費的民眾也提供一系列的超值優惠，包括LG電視指定型號，現折5,000元、SONY電視指定型號，最高享3萬元回饋、足額五倍券，最高現折4,900元等多項優惠，第4季業績可望衝出一波高峰。

集雅社公告9月營收1.98億元，與去年同期成長2.94%，累計前三季營收20.12億元，年增6.65%；而第三季單季營收6.03億元，則是較去年略減6.22%。集雅社表示，7月受到疫情影響，降低消費者出門逛街購物的意願，8、9月則是有振興五倍券的消息，以致於消費者出現購物觀望潮，因此第3季單季營收表現相對去年微幅衰退。但隨著10月起振興五倍券開始使用，消費力復甦，可望為營運帶來刺激作用。

在新展店部分，集雅社位於高雄義享時尚廣場的集雅社PANASONIC國際牌品牌館搶在9月底開幕，以迎接雙十連假以及振興五倍券的商機。

五倍券 集雅社

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