快訊

陳柏惟罷免案 綠營人士指：蔡英文近日將親自表態

半夜加開！第11輪44歲民眾也能打BNT 預約延至明天18時

豐泰受越南疫情影響 前九月EPS 3.32元

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

製鞋大廠豐泰(9910)受越南疫情停工影響，9月自結合併營業損失4.30億元，稅前淨損4.62億元，每股虧損0.42元；累計前三季營業利益42.33億元，稅前淨利47.12億元，歸屬母公司稅後淨利為29.28億元、年減20.1%，每股稅後純益3.32元。

豐泰9月合併營收32.72億元，主要受越南廠停工衝擊，月減5.0%、年減48.2%，為2014年2月以來單月營收低點；前九月合併營收516.25億元，年增幅度也由前八月的7.41%再縮小至0.5%。

豐泰第3季合併營收125.90億元，季減36.0%、年減27.2%，法人說，隨著越南廠逐步復工，第3季營運應為今年的谷底，第4季可望有明顯反彈。

越南疫情逐步獲得控制及解封，包括寶成、豐泰及志強等製鞋大廠位於越南的鞋廠都已於近日陸續復工。隨著品牌客戶催單急迫，加上進入傳統旺季，預期第4季營運復甦力道強勁。

越南 營收

延伸閱讀

越南大學生遊基隆背包掉落公車站 基警猜出地點找回來

富邦金前9月EPS 11.32元 續居金控每股獲利王寶座

拉貨旺季PCB業績轉強 健鼎第3季營收創新高

東森購物前三季EPS 12.63元 看第4季旺上加旺

相關新聞

華威天母影城傳出將改由新光影城接手經營

新光三越台北天母店的華威天母影城，今年8月貼出裝修公告，提到「為了提供更好觀影品質以及服務，8月31日閉店後將進行改裝」...

朋億攜手惠普醫工 捐贈新竹縣政府6萬支新型微殘留針具

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）基於取之於社會，用之於社會，今日宣布與普惠醫工國內醫材大廠，共同捐贈新型第三...

智慧醫療線上論壇明日登場

國際半導體產業協會（SEMI）將於明(13)日與科技部共同舉辦SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 智慧...

扶老比創新高 躺平族不想努力了、房市掀三現象

國發會統計，今年至8月為止，扶老比增加至23.3%，為統計以來的新高點，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，房扶老比持續攀...

南市修訂都計變更負擔回饋規定 代金繳納改市價計算

台南市都市計畫區土地變更負擔公共設施審議原則已通過修正，代金繳納改以市價計算，並已實施。市長黃偉哲認為，代金計算由公告現...

蘇貞昌：不開放任何輻射汙染食品 不以此交換加入CPTPP

我申入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），有立委擔憂是否會因此開放日本「核食」。行政院長蘇貞昌表示，不會開放有任何輻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。