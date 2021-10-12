豐泰受越南疫情影響 前九月EPS 3.32元
製鞋大廠豐泰(9910)受越南疫情停工影響，9月自結合併營業損失4.30億元，稅前淨損4.62億元，每股虧損0.42元；累計前三季營業利益42.33億元，稅前淨利47.12億元，歸屬母公司稅後淨利為29.28億元、年減20.1%，每股稅後純益3.32元。
豐泰9月合併營收32.72億元，主要受越南廠停工衝擊，月減5.0%、年減48.2%，為2014年2月以來單月營收低點；前九月合併營收516.25億元，年增幅度也由前八月的7.41%再縮小至0.5%。
豐泰第3季合併營收125.90億元，季減36.0%、年減27.2%，法人說，隨著越南廠逐步復工，第3季營運應為今年的谷底，第4季可望有明顯反彈。
越南疫情逐步獲得控制及解封，包括寶成、豐泰及志強等製鞋大廠位於越南的鞋廠都已於近日陸續復工。隨著品牌客戶催單急迫，加上進入傳統旺季，預期第4季營運復甦力道強勁。
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