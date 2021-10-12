影／跨境網購夯！詹宏志再出招結盟日本拍賣網站

新冠疫情加速跨境網購發展，跨境網購逐漸成為新常態。PChome網路家庭（8044）嗅到商機，今(12)日宣布旗下跨境代購電商平台Bibian比比昂與日本最大二手平台Mercari合作，以後台灣民眾可以在比比昂上直接買到日本直送的商品。

近兩年新冠疫情讓各國封起邊境，許多民眾無法出國，只能夠透過跨境購物，一解無法出國之苦。根據財政部關務署統計，今年上半年海運進口包裹較去年同期成長10%，海空運包裹的稅金也創下新高。比比昂社長羅薇琳表示，今年前三季的訂單較去年同期成長160%，網站成交金額(GMV)對比疫情前更是暴增2.5倍。

PChome網路家庭董事長詹宏志說明，疫情前每年有470多萬的台灣人會到日本旅遊，PChome旗下跨境代購的平台Bibian比比昂，便看準台灣人就愛日本貨，與日本最大二手交易平台Mercari結盟。Mercari上商品五花八門，其中以日韓明星周邊商品、動漫公仔及時尚精品最受歡迎，累積上架的商品數超過20億件。

詹宏志今年接連併購或結盟包括Pickupp、易安網及廿一世紀數位等新創業者，今天又進一步拓展跨境網購觸角，與日本二手平台Mercari合作，打造更大的網購生態圈。