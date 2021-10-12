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街口支付跨足售票平台 新竹街口攻城獅門票搶先賣

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

街口支付自2020年底冠名贊助新竹街口攻城獅職業籃球隊起，逐步實現數位球場藍圖，今（12）日宣布街口支付APP全新售票平台正式上線，將獨家優先販售新竹街口攻城獅上半季例行賽主場賽事的單場票！以後球迷從購票、入場、到現場消費都能一機搞定，街口支付會員還享有優先購票與快速通關的獨有待遇！

「街口攻城獅」專區新增購票功能 提供球迷更便利的購票管道

今（12）日中午12：00起進入街口支付APP首頁「街口攻城獅」專區，即可依賽程表，選擇想購買的場次。

l 首創座位視野圖，精準選位：為讓球迷精準選到最心儀的座位，新增全台職業籃球首創APP售票結合座位視野圖的貼心功能，讓球迷在選擇座位區域時，可直接看到該座位對應的實際場地視野圖。

l 多人同行分票，滿足各種需求：可一次購買多張票券，單筆最多4張，並可分為兩種方式入場，統一掃碼一次可一同入場，或是於「我的票券」中，點選「轉讓票券」，即可分票給其他街口用戶個別入場。

l 電子票券，方便保存，快速掃碼入場：購票完成後，即可一併完成實聯登記，QRCode票券將存取於「我的票券」裡，觀賽當天只需出示QRCode即可快速掃碼入場，無須再另外簡訊實聯制，並可提前150分鐘優先入場，還享有專屬驗票通道，輕鬆避開大排長龍的人潮！

街口會員獨家優先購票 早鳥享最高15%回饋

即日起至11月12日（五）為街口獨家優先售票期，也特別推出早鳥優惠，即日起至10月24日（日）透過街口售票平台購買攻城獅主場門票，將享12%現金回饋（單筆最高100元，每人限回饋一次，限量2000名）；指定付款方式再享街口幣回饋（台新街口聯名卡最高3%，帳戶付款1%街口幣）。並且可參加抽獎，有機會獲得VIP包廂和球星簽名周邊商品。

街口支付 APP

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