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東台搶攻亞洲電動車市場 將展出電池殼等加工解決方案

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

工具機大廠東台精機（4526）今（12）日表示，因應全球電動車市場提升，且中國占全球電動車市場比重極高，東台將攜手歐洲的子公司PCI與ANGER Machining，參加11月9日登場的「上海國際汽車底盤系統與製造工程技術展覽會」。

此次展會，東台將展出新能源車輕量化結構件、電池殼等加工解決方案，全力搶攻亞洲電動車市場商機。

東台自結9月合併營收6.27億元，月減29.1%、年減8.7%，主要因為大陸地區十一長假影響出貨，加上越南地區受新冠肺炎疫情延燒，導致業務售服受限。

東台今年前九月合併營收累計72.36億元，較去年同期增加25.9%。就集團整體而言，來自工具機的營收占81%，電子設備營收占比19%。

在產品應用面表現，汽機車產業約占營收42%，電子業約占19%，航太業約占7%。至於市場面，仍以台灣、中國大陸為主要市場，約占71%，亞洲其他地區約11%，歐美地區則占18%。

東台日前獲頒首屆「數位轉型鼎革獎」，甚受市場矚目。東台表示，能夠從許多大廠的角逐中脫穎而出，顯示集團在研究與實務上多年的努力成果，已陸續開花結果，並獲肯定。

東台同時間推出「DR.TT工業醫生」，由東台經驗豐富的工業醫生群為客戶進行工業健檢、檢查分析，分科診斷後提供解決方案，協助企業掌握並解決製造痛點，邁向智慧製造。

營收 電動車

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