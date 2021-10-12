瓦城泰統、乾杯攻五倍券商機 10月重啟展店計畫

全台最大東方美食連鎖餐飲集團瓦城泰統（2729） 、乾杯（1269）樂觀看待在振興五倍券推出、用餐人潮回流，看好市場復甦商機，兩家業者10月會重啟展店計畫。

瓦城泰統表示，自餐飲解封及國內防疫措施逐步鬆綁後，瓦城集團業績亦已逐步穩定回升；展望後市，由於國內疫情相對穩定且隨著疫苗覆蓋率逐步拉升，瓦城樂觀看待市場，預計10月重啟展店計畫，期待在振興五倍券推出、用餐人潮回流、及年末聚餐旺季來臨的利多，可望為第四季帶來強勁的商機與收益。

看好第四季多重利多，反映商機重啟展店計畫，預計10月於松山車站開出時時香，成為台北市第4間分店，全台將累計至13家店，年底前也將鎖定中南部市場持續拓點，為集團營收表現挹注正向助力。

興櫃餐飲公司乾杯9月自結合併營收2.87億元、年增13.5%，看好第4季市場復甦商機，第4季將擴大展店，在持續拓展事業版圖的同時，乾杯因應人力需求，積極招募新血，以「時薪最高上看240元」的優渥條件，開出超過300名計時員工職缺。

展店方面，由於疫情趨緩，外食需求彈升，乾杯集團加速海內外展店計畫進行，中國大陸事業「老乾杯深圳龍華壹方城店」、「乾杯上海太陽宮店」兩間店鋪於9月開幕，成功為集團注入新血，帶動中國大陸9月營收相較於去年同期成長10%。

台灣事業預計11月於SOGO復興館再開出「老乾杯」以及「黑毛屋本家」兩間店鋪，第四季海內外將共開出8間分店，總店數上看55間，為集團添加柴火，創造成長新動能。

乾杯集團表示，9月主因台灣疫情趨穩，政府鬆綁餐廳管控措施，同時受惠中秋節慶效應加持，挹注餐廳、電商和外販事業營收同步回升，加上中國大陸展店效益顯現，帶動9月整體營收超越去年同期表現，刷新歷史同期次高紀錄。