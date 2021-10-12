快訊

澎恰恰欠2.2億 友人林董跳出來扛：一年後我來幫他來還

幸運兒看過來！「國旅券」如何領取、使用注意事項一次看

跨境電商Yahoo奇摩業績成長 第三季訂單成長三成

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

防疫期間消費者減少出國，帶動跨境電商於疫情爆發後買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣指出，日本跨境代購繼去年新會員數成長翻倍後，今年第3季新會員數年增近23%、訂單量年成長超過3成。

Yahoo奇摩拍賣攜手日本最大拍賣網站Yahoo! JAPAN拍賣與日本專業代標代購電商Buyee，成立競標直購服務聯盟，集結超過6千萬件日本夯品，並推出中文化及中文客服、安全快速的海外運送服務，提供消費者多元選擇與便利的交易平台。

盤點Yahoo奇摩拍賣國人最愛跨境購買的Top5日貨商品類別，分別為玩具與電玩、流行時尚、古董收藏、嗜好文化(如模型、DIY手工藝等)、美容健康保養，而疫情爆發後，流行時尚類的國際精品包買氣更夯。

Yahoo奇摩集結旗下電商Yahoo奇摩拍賣、Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩購物中心三大平台於10/8推出「振興五倍券專區」，隨著五倍券正式啟用，專區上線首日流量激增24倍，並帶動在地特色產品備受青睞、「台灣製」相關關鍵字熱搜周成長超過2成，亦帶動Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心業績周成長2成。

Yahoo奇摩統計，電商「振興五倍券專區」點擊率前三大品類，分別為3C、生活用品、服飾穿搭；前五大銷量商品皆為食品。

Yahoo 跨境電商

相關新聞

華威天母影城傳出將改由新光影城接手經營

新光三越台北天母店的華威天母影城，今年8月貼出裝修公告，提到「為了提供更好觀影品質以及服務，8月31日閉店後將進行改裝」...

朋億攜手惠普醫工 捐贈新竹縣政府6萬支新型微殘留針具

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）基於取之於社會，用之於社會，今日宣布與普惠醫工國內醫材大廠，共同捐贈新型第三...

智慧醫療線上論壇明日登場

國際半導體產業協會（SEMI）將於明(13)日與科技部共同舉辦SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 智慧...

扶老比創新高 躺平族不想努力了、房市掀三現象

國發會統計，今年至8月為止，扶老比增加至23.3%，為統計以來的新高點，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，房扶老比持續攀...

南市修訂都計變更負擔回饋規定 代金繳納改市價計算

台南市都市計畫區土地變更負擔公共設施審議原則已通過修正，代金繳納改以市價計算，並已實施。市長黃偉哲認為，代金計算由公告現...

蘇貞昌：不開放任何輻射汙染食品 不以此交換加入CPTPP

我申入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），有立委擔憂是否會因此開放日本「核食」。行政院長蘇貞昌表示，不會開放有任何輻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。