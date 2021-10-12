跨境電商Yahoo奇摩業績成長 第三季訂單成長三成

防疫期間消費者減少出國，帶動跨境電商於疫情爆發後買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣指出，日本跨境代購繼去年新會員數成長翻倍後，今年第3季新會員數年增近23%、訂單量年成長超過3成。

Yahoo奇摩拍賣攜手日本最大拍賣網站Yahoo! JAPAN拍賣與日本專業代標代購電商Buyee，成立競標直購服務聯盟，集結超過6千萬件日本夯品，並推出中文化及中文客服、安全快速的海外運送服務，提供消費者多元選擇與便利的交易平台。

盤點Yahoo奇摩拍賣國人最愛跨境購買的Top5日貨商品類別，分別為玩具與電玩、流行時尚、古董收藏、嗜好文化(如模型、DIY手工藝等)、美容健康保養，而疫情爆發後，流行時尚類的國際精品包買氣更夯。

Yahoo奇摩集結旗下電商Yahoo奇摩拍賣、Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩購物中心三大平台於10/8推出「振興五倍券專區」，隨著五倍券正式啟用，專區上線首日流量激增24倍，並帶動在地特色產品備受青睞、「台灣製」相關關鍵字熱搜周成長超過2成，亦帶動Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩購物中心業績周成長2成。

Yahoo奇摩統計，電商「振興五倍券專區」點擊率前三大品類，分別為3C、生活用品、服飾穿搭；前五大銷量商品皆為食品。