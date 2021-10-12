陽明9月營收332.2億元 續創新高

陽明9月營收寫下332.2億元，年增率達145.04%、月增率1.3%。累計前三季營收達2310.06億元，年增率達119.49%。

陽明目前船隊數增加為88艘，今年陽明10艘2800TEU將會全部交齊，陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘1.1萬TEU級貨櫃輪，未來還有7艘1.1萬TEU的長租船要交船，7艘已經交船，第4季還有2艘，明年則是5艘會加入船隊。

陽明的營收比重約是北美線35%、歐洲線35%，其餘3成則是亞洲近洋線，考量到市場商機，隨著疫情改變供應鏈的模式，亞洲區間航線需求更為熱絡，陽明開始強化亞洲線局，效益也會在第4季顯現。

陽明今天股價再度收低，跌幅達9.7%，股價來到87.4元，然而法人認為，陽明獲利遭到低估，推估2021年每股盈餘將達46元，股價不到百元，還持續破底，有低估情況。