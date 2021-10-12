快訊

玻璃碎裂！苗栗尚順廣場附近傳槍響 警帶回4人調查

打假訊息不查高官？蘇貞昌遭告散布假訊息10個月未約詢

陽明9月營收332.2億元 續創新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明9月營收寫下332.2億元，年增率達145.04%、月增率1.3%。累計前三季營收達2310.06億元，年增率達119.49%。

陽明目前船隊數增加為88艘，今年陽明10艘2800TEU將會全部交齊，陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘1.1萬TEU級貨櫃輪，未來還有7艘1.1萬TEU的長租船要交船，7艘已經交船，第4季還有2艘，明年則是5艘會加入船隊。

陽明的營收比重約是北美線35%、歐洲線35%，其餘3成則是亞洲近洋線，考量到市場商機，隨著疫情改變供應鏈的模式，亞洲區間航線需求更為熱絡，陽明開始強化亞洲線局，效益也會在第4季顯現。

陽明今天股價再度收低，跌幅達9.7%，股價來到87.4元，然而法人認為，陽明獲利遭到低估，推估2021年每股盈餘將達46元，股價不到百元，還持續破底，有低估情況。

陽明海運 營收

延伸閱讀

貨櫃股重挫台股收跌177.59點 三大法人賣超176.39億

外資上週賣超340億 調節聯電最多

台股一度下挫290點後跌幅收斂 航運成殺盤重心

美股收低 法人：台股可能持續震盪整理

相關新聞

朋億攜手惠普醫工 捐贈新竹縣政府6萬支新型微殘留針具

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）基於取之於社會，用之於社會，今日宣布與普惠醫工國內醫材大廠，共同捐贈新型第三...

智慧醫療線上論壇明日登場

國際半導體產業協會（SEMI）將於明(13)日與科技部共同舉辦SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展 智慧...

扶老比創新高 躺平族不想努力了、房市掀三現象

國發會統計，今年至8月為止，扶老比增加至23.3%，為統計以來的新高點，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，房扶老比持續攀...

南市修訂都計變更負擔回饋規定 代金繳納改市價計算

台南市都市計畫區土地變更負擔公共設施審議原則已通過修正，代金繳納改以市價計算，並已實施。市長黃偉哲認為，代金計算由公告現...

蘇貞昌：不開放任何輻射汙染食品 不以此交換加入CPTPP

我申入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），有立委擔憂是否會因此開放日本「核食」。行政院長蘇貞昌表示，不會開放有任何輻...

核災食品換CPTPP？ 蘇貞昌：不會讓輻射食品進口

行政院長蘇貞昌今天到立院進行施政報告備詢，國民黨立委林德福質詢指出，蔡英文總統去年8月趁立法院休會期間，以行政措施開放萊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。