基士德轉投資公司 順利取得高廠9.8億標案

水處理服務商基士德- KY （6641）之轉投資裕山公司取得高雄土壤整治標案，合約金額9.8億元，預計將於明年10月前完成土壤整治作業。高雄煉油廠整治案則預計收入在今年第4季至明年上半年可陸續實現，加上第4季因大陸地區延交訂單持續交貨，基士德表示對今年業績成長維持樂觀。

基士德- KY 9月在揚州廠復工及台灣營收挹注下，合併營收達2.2 億元創歷史新高，月增 58.01%、年增 8.68%， 累計前 9 月營收 13.76 億元，年增 10.67%。基士德-KY今年2月成立台灣子公司，積極拓展台灣地區業務，截至9月底台灣地區營收已超過1億元，

基士德- KY 近期順利完成上市掛牌以來首次市場籌資，包含現金增資 1.5 億元及發行無擔保可轉換公司債 (CB) 籌集 3 億元，合計籌資 4.5 億元案已全數完成，現增股已於10 月 8 日上市交易。本次取得資金，主要用於新廠所需建廠與機器設備相關資金及新增轉投資，其中新增轉投資為參與台灣裕山環境工程公司現金增資，已於6月底實際取得23.53% 股權。

裕山公司自2000年起投入土壤污染整治及顧問服務，迄今已累計超過110件案件實績。該公司近年投入「熱脫附及水洗」相關工法土壤整治業務，已承包「中殼潤滑油(股)公司」土壤整治案，並於今年9月份取得高雄市政府「高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案，合約金額9.8億元，預計將於2022年10月前完成土壤整治作業。

其於去年取得之「台灣中油(股)公司-高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」，亦於9月與中油及高雄市政府完成合約轉讓給高雄市政府的協議，合約金額約3.4億元。

日前高雄市政府宣布，配合行政院打造南部半導體材料「S」廊帶計畫，將積極活化中油高雄煉油廠舊址，向北串接橋頭、路竹至南科的新興半導體製造聚落，往南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補，落實穩固臺灣半導體產業領先的國家戰略。