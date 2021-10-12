寶佳入主華建首筆新推案「大華首捷」 Q4推出每坪3字頭

寶佳少東林家宏團隊入主的大華建設（2530），今年跨出雙北市、首度進入桃園推案，華建總經理吳裕國今（12）日在「青埔二期」開工典禮上表示，桃園擁有國家級建設、重大交通建設，加上民間投資共同參與，讓區域發展快速成型，不僅帶動人口快速增加，也成為建商推案的一級戰場之一，目前華建在桃園規劃新案就有六筆，將在未來陸續釋出，其中新團隊首筆新案「大華首捷」將在11、12月登場，每坪推案價將在3字頭，總銷初估36億元以上。

吳裕國指出，新團隊進駐華建後，積極衝刺營運，由於目前營建業面臨缺工問題，華建將採邊建邊售模式因應，今年以來在桃園已有A7、A4等土地開工，加計今日總銷逾36億元「青溪二期 （青溪B）」已動工，總計有三筆新案如期開工。

吳裕國強調，「青溪二期 （青溪B）」該案規劃明年第4季推出，基地規模達1,653.63坪，全案共216戶，規劃2~4房，每坪推案價將在3字頭；面對營建成本的飆漲，他指出，建商推案除了改採邊建邊售方式外，實際上產業面臨缺工問題，還是希望政府可以引進移工來解決。

寶佳入主華建後推案動作積極，今年雖然還有沒入帳來源，不過，按照規劃推案時程來看，市場預估2022年入帳金額約20億元、2023年及2024年入帳金額皆達60億元左右，而2025年隨著近年推案量放大，入帳金額則有機會挑戰150億元。