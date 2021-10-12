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旭然前三季營收創同期新高 越南新廠貢獻拉升

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

旭然（4556）公告9月合併營收5,002萬元，雖9月底中國大陸能耗雙控政策地方政府實施限電令，使得旗下中國大陸昆山廠停工影響部分產能，惟受惠集團積極擴大整體接單動能持續向上，帶動第3季合併營收達1.55億元，年增14％，改寫歷年單季次高水準，累計前三季合併營收4.26億元，亦同步繳出歷年同期新高記錄。

旭然表示，第3季受惠半導體、電子產業主要客戶仍積極投入新廠擴建計畫，帶動Filtrafine®品牌工業液體過濾產品銷售力道向上，加上集團積極強化全球業務接單表現，提升越南新廠產線學習曲線精進，並同步於今年起展開PP短纖材料、口罩業務銷售放量，帶動營收表現。第3季過濾設備、濾心/濾袋耗材、材料、口罩等業務營收比重分別為23％、66％、6％與5％。

旭然今年越南新廠加入集團生產行列，不畏東南亞疫情干擾挑戰，持續加大新廠生產成本、費用的管控力道，公司表示，隨著PP短纖材料、熔噴濾心產品步入量產並創造銷售貢獻，越南新廠於今年第2季已達損平邊緣，越南新廠生產貢獻效益持續拉升。

此外，全球產業供應鏈持續面對各地區疫情、缺櫃、缺料等干擾市場供需缺口加劇的挑戰，加上近期中國大陸政府能耗雙控政策目標增加市場不穩定性因素環境下，由於旭然擁有台灣雲科一、二廠及中國大陸昆山廠、越南新廠，可有效因應客戶訂單需求、市場變化進行產能分配彈性調整，除中國大陸限電令對於昆山廠影響仍在可控範圍內，且旭然跨入PP短纖、熔噴薄膜等上游材料研發生產，除部分材料可導入自用，並增加集團銷售挹注。

目前旭然已完成雲科二廠熔噴濾膜材料產線裝機，進入試量產階段小量供應客戶訂單需求，並規劃第4季進行第二階段熔噴濾膜材料產能擴增，助力集團未來營運成長引擎。

旭然 營收

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