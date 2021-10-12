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蘇貞昌：不開放任何輻射汙染食品 不以此交換加入CPTPP

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌上午到立法院備詢。記者曾學仁／攝影 曾學仁
行政院長蘇貞昌上午到立法院備詢。記者曾學仁／攝影 曾學仁

我申入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），有立委擔憂是否會因此開放日本核食」。行政院長蘇貞昌表示，不會開放有任何輻射汙染的食品，且不會以此作為加入CPTPP的條件，日本外務大臣也已經如此說過。

國民黨立委林德福於立法院施政總質詢時問道，他擔心政府會像上次宣布放寬進口萊豬的方式，在立法院休會期間，突襲放寬日本核災地區食品。

蘇揆表示，任何有核輻射汙染的食品，政府都不會讓它進口，保障人民健康，是政府責任，至於如何保障，政府會以科學證據、國際標準來做。

林德福說，他並非反對日本食品，但對核災周邊地區連日本人都不敢吃的，老百姓當然會有疑慮，若日本人認為沒問題，日本人口有1億多，台灣只有2,300萬人，這些「核食」就在日本稀釋掉就好。

蘇揆表示，政府一直都是以維護國民健康為標準，每個人也都很關心健康問題，他們說過申請加入CPTPP，不會以這做為條件，日本的外相也說過，沒有這樣的交換條件。

蘇揆表示，沒有國家會敢讓人民吃「核食」，凡是有核輻射疑慮的食品，沒有人會接受。他針對林德福稱「核食」，也提醒表示不能去「貼人家標籤」。

日本 核食 林德福

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