快訊

台東縣金峰鄉嘉蘭村及海端鄉霧鹿村今停班停課

圓規颱風解除海警！吳德榮：宜花東恐有致災性豪雨 北台周末秋意濃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】「房」不勝防？ 從德國居住正義看台灣

聯合報 / 劉明德／四川大學前副研究員
過去十年間，柏林的房租翻漲超過二倍，高居全德各城市之冠。路透
過去十年間，柏林的房租翻漲超過二倍，高居全德各城市之冠。路透

9月26日，在本屆德國大選的同一天，德國首都柏林舉辦了一場特別的公投，題目是是否贊成由政府徵收大型房企的房子，結果出爐，高達56.4％的選民選擇贊成。雖然公民投票的結果不會直接成為法律，但給柏林市政府帶來極大的壓力，做或不做？

之所以會有這個公投，源於柏林房租在近十年上漲的速度太快。根據不動產顧問公司瑞普萊坊(Knight Frank)的統計，過去十年間，柏林的房租翻漲超過二倍，高居全德各城市之冠。其原因很多，一方面新屋蓋得太慢，另一方面，柏林人口短短十年間，從333萬增加到366萬，大量的人口湧進來，自然推升了房租。但其實有一個更重要的原因，那就是房源掌控在少數幾家大型房企手上，才讓房企予取予求。

值得注意的是，原本這些房源不在房企手上，而是在柏林邦政府手上。既然在邦政府手上，政府自然能以較低的價錢租給人民，這也是在這之前的房租相當便宜的主因。然而，後來的變化卻是這些房產漸漸落入私人手上，而且為大型房企所買下。從這地方也可以看出，正因為柏林邦政府當初的決策失誤，才導致後來柏林漲得太快的房租，也才導致於今天的政府要收前政府留下的爛攤子，而柏林房客則深受其害。

所以，蔣經國總統說「錯誤的政策比貪污更可怕」，說的就是貪污是一時的，金額有限的，可以彌補的，而決策錯誤所造成的傷害卻是長久，而且可能永遠無法彌補和逆轉。那麼，公投倡議者所提出的方案是否有助於房租的穩定呢？對於這個問題，當然有不同的看法，而不同的看法其實是代表了不同的利益。

德國自民黨主席林德納（Christian Lindner）說，「只有增加住宅量才是對抗房租上漲的方法」，對於他的說法，我一半同意一半不同意。同意的是，增加供給對於抑制房租當然是必要的；但光是增加供給不能穩定租金，原因是新增的房子不會落入平民手上，而是會再次落入房企手上，於是，房企手上的房子越來越多，越能壟斷價格，而不可能減租。還在任上的德國總理梅克爾說：「確實需要更多住宅，並且應該對通過收取高額租金謀取暴利的行為進行打擊。

但是，徵收房地產集團的住房並不是緩解住房緊張狀況的合適方法。」梅克爾的前半句屬於好聽的空話，後半句則是避重就輕，「徵收大型房企的房子」之目的不在於緩解住房緊張，而是抑制房租；剛當選的柏林邦長吉菲(Franziska Giffey)說「徵收私人產業並不能創造更多可負擔房屋供應」，這種說法也不對。一旦依照公投的倡議，由柏林邦政府把房企手上的24萬套公寓買下來，同時繼續興建新房，那麼，房租怎麼可能不降下來？

林德納（Christian Lindner）還說，「這種強制徵收的行為損害了憲法關於保護私人財產的規定」，這種說法似是而非，徵收並非沒收，而是有償徵收，只要補償的價格合理，怎能算是損害私人財產？何況，究竟是大型房企的貪婪重要，還是柏林82.6％的租房家庭的居住正義重要？這不是一目了然的事情嗎？除非政治人物自己已經與房企利益捆綁在一起，那就沒話說。

而如今，西方的民主殿堂早已扭曲變形，成為了政客與商人勾結的屠宰場，因此，公投後的柏林邦政府會做出什麼決定，恐怕是不出所料。

柏林 房租 居住正義 公投

延伸閱讀

振興加碼送青年住宅 魏明谷批不應把居住正義拿來抽獎

9月房市降溫多 償債創新高

極端氣候加警報失靈 沖出德國百年一遇洪災

社民黨贏邦議會選舉 柏林迎來首位女市長

相關新聞

【專家之眼】「房」不勝防？ 從德國居住正義看台灣

9月26日，在本屆德國大選的同一天，德國首都柏林舉辦了一場特別的公投，題目是是否贊成由政府徵收大型房企的房子，結果出爐，...

【專家之眼】蘇黎世會談是美國的障眼法？

10月6日中共外事辦主任楊潔篪，與美國國安顧問蘇利文在瑞士會談，看似緩和了一下美中緊張關係，但各種跡象顯示，此次會談虛多...

【專家之眼】新兩國論？蔡總統國慶談話的弦外之音

外界評論蔡總統的國慶談話，多把焦點放在她談「四個堅持」的做賊喊抓賊。但她對同件事的不自我檢討、暗藏兩國論、未來又打算持續...

【專家之眼】蔡英文窮途末路，出險招有用嗎？

蔡英文總統的國慶演說，只提國際與我國的疫情合作，卻不提國際對台灣的安全承諾與保證，顯示她也知道國際大環境的變化，特別是美...

【專家之眼】美國駐軍？ 謹記法例勿喪權辱國

美國華爾街日報獨家報導，美軍進駐台灣協助訓練國軍，掀起各方議論，但此事在法理所具備嚴肅性與歷史教訓，卻未受到處處可見法律...

【專家之眼】全球缺晶片 只能怪罪台積電？

台積電董事長劉德音接受美國《時代雜誌》（Time）訪問時，特別針對晶片短缺問題提出說明，並指「在供應鏈的某個環節上，一定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。