中鋼營收創三紀錄 9月419.8億元、月增1％

中鋼（2002）今(12)公告自行結算2021年9月合併營收為419.8億元，月增1%；今年前九月累計合併營收為3,388.4億元，年增49%。

中鋼說，個體外銷量略少主受塞港所致，惟子公司中馬疫情緩解復工銷售量增加等綜合影響，合併鋼鐵事業銷售量僅微幅減少。另銷售價格因供需吃緊、原料成本支持下，9月盤價平均調幅仍持續上漲為1.2%，故9月、第3季及累計合併營收皆創中鋼102年度實施合併財報以來的新高紀錄。

中鋼進一步說明，雖部分東南亞市場受疫情影響物流受阻，然而各國疫情控制已逐步回穩，中鋼馬來西亞8月25日獲准復工，中鋼越南、中鋼印度員工努力持續生產、出貨，穩定9月整體鋼鐵事業銷量，且9月盤價持續上漲，再創營收佳績。９月中馬營收為馬幣162.3佰萬元，稅前淨利為馬幣22.36佰萬元，創下2009年中馬合併財報以來新高紀錄，稅前淨利率為13.78%，年度累計為馬幣63.43佰萬元。

展望第４季，中鋼表示，塞港、國際疫情逐步穩定，可望需求延後釋出，提升整體銷量；另歐美基礎建設需求、中國碳中和目標下，鋼鐵產銷嚴格管制，鋼價可望維持穩定向上趨勢。

中鋼說，9月碳鋼銷售量為748,647公噸，2021年累計碳鋼銷售量為7,251,535公噸。