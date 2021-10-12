中鋼海內外全都賺！9月、單季、前3季營收同創新高

中鋼（2002）海內外全都賺，9月營收創歷史新高，自結2021年9月合併營業收入419.8億元、年增61%，前3季累計合併營收3,388億元、年增49%。中鋼董事長翁朝棟說，「展望第4季鋼價穩健向上」，有效激勵市場信心。

法人指出，近期鋼價略有起伏，但從中鋼基本面觀察，鋼市產銷維持上坡路，正向發展的趨勢不變，化解投資圈疑慮。

中鋼表示，公司個體(非合併)9月碳鋼銷售量74.8萬公噸，本年累計碳鋼銷售量725萬公噸。

中鋼分析，9月外銷量略少主受塞港所致，但子公司中馬疫情緩解復工銷售量增加，對財報加分。另銷售價格因供需吃緊、原料成本支持下，9月盤價平均調漲1.2%，所以9月、第3季及前3季累計合併營收同創2013年度實施合併財報以來的新高紀錄。

另方面，部分東南亞市場受疫情影響物流受阻，但各國疫情控制已逐步回穩，中鋼馬來西亞獲准復工，中鋼越南、中鋼印度員工努力持續生產、出貨穩定，9月整體鋼鐵事業銷量增長，加上盤價持續上漲，營收再創佳績。

展望第4季，塞港、國際疫情逐步穩定，需求沒有消失只是延後釋出，有望提升整體銷量。加上歐美基礎建設需求、中國碳中和目標下，鋼鐵產銷嚴格管制，鋼價可望維持穩定向上趨勢。

中鋼指出，9月中馬營收為馬幣162.31佰萬元，稅前淨利為馬幣22.36佰萬元，創下2009年馬合併財報以來新高紀錄，稅前淨利率為13.78%，年度累計為馬幣63.43佰萬元。