藥華藥與AOP公司商業仲裁案 傳雙方相互釋出和解意向

藥華藥（6446）與歐洲合作夥伴AOP公司1.5億歐元商業仲裁糾紛，近日傳出雙方都有和解意向。兩家公司近幾個月來曾透過台灣駐奧地利辦事處、及國發基金居中傳達訊息，後續不排除在第三國新加坡進行會商，AOP在台法律代理人也已在10月初和藥華藥進行初步溝通。

對於這項傳聞，藥華藥昨（11）日不願意證實消息是否真確，不過公司強調，對於與AOP公司的任何互動交流將秉持開放的態度，但是雙方的商業仲裁糾紛，藥華藥仍會依照程序，向德國聯邦最高法院提出上訴。

對於投資人而言，藥華藥目前正面臨正反兩面的處境，一方面公司自8月31日起已被櫃買中心（OTC）改列變更交易方法，雖然藥華藥已經提出申請，至今逾一個月OTC仍未恢復普通交易；另一方面美國食品藥物管理局（FDA）兩位官員已於9月28日完成對藥華藥台中廠查廠，若一切順利，藥華藥治療真性紅血球增多症（PV）的新藥P1101，有可能在11月份拿到美國藥證。

藥華藥與AOP公司自2009年展開合作，由藥華藥將自行發明之新藥P1101授權AOP，由AOP在歐洲進行骨髓腫瘤增生適應症的臨床試驗、藥證申請、及取得藥證後行銷權利；這項藥品也順利於2019年取得歐盟上市許可。

不料，藥華藥與AOP合作到第八年關係生變，兩公司對於臨床數據的提供、專利限制、重談分潤等議題產生重大歧見。AOP在2018年向國際商會提出國際仲裁，去年10月，商業仲裁院判決藥華藥敗訴，藥華藥隨後向德國法蘭克福高等法院提出撤銷仲裁，今年3月又遭駁回。依照仲裁判斷，藥華藥應支付AOP 公司1.5億歐元賠償，對公司的財務形成很大的負擔。

就在藥華藥要向德國聯邦最高法院提出上訴之際，傳出AOP曾經透過台灣駐奧地利辦事處，再傳達訊息給藥華藥大股東行政院國發基金， 最後由國發基金發文給藥華藥，詢問兩公司是否有和解談判的意向。為了兩公司的商業糾紛，曾經留學奧地利的前司法院副院長城仲模，也曾私下出力協調。

藥華藥在最近一個月回文給國發基金，願意與AOP公司負責人見面商討和解，唯考量台灣仍在疫情管控期間，若AOP談判代表來台不易，也可選擇在新加坡會面。但是這項提議尚未獲得AOP公司的回覆，會面時間也並未敲定。據了解，AOP在台灣的法律代理人也已在10月初與藥華藥高層會面，雙方進行初步交流。

法人分析，藥華藥與AOP之間若能和解，對於兩公司而言都是雙贏，一來藥華藥針對P1101的歐洲市場仍可繼續仰賴AOP公司來行銷，二來AOP仍可繼續獲得藥華藥生產的原料藥，繼續貢獻AOP的業績。