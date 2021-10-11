泰鼎泰國沙盒計畫 下周啟動

台商泰國最大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今（11）日公告指出，子公司Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.為了讓股東了解現況，於此更新泰國廠區最新防疫措施及最新工廠規劃。

繼公司於9/16完成泰國全體員工第一劑疫苗接種，自10/8開始進行第二劑疫苗施打並已於10/10全數施打完畢，達成100%兩劑疫苗覆蓋率。

此外，公司響應泰國政府政策規劃並建置之泰鼎沙盒計畫(Apex Sandbox)將如期於10/15完成前置作業，並於10/19正式啟用；本公司沙盒計畫超前部署的規劃及執行已獲得泰國政府的肯定，雙方並簽署推廣沙盒計畫合作備忘錄，未來本公司除提供經驗分享並協助政府推行相關計畫。

泰鼎指出，緊鄰本沙盒計畫的四廠預定地近日已舉行動土儀式，主要針對未來三廠和四廠的水、電相關基礎建設，預計將於明年第二季完工，以確保未來各廠產能擴建所需水電供應無虞。