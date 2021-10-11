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中油高煉廠爭取都更轉型 宏毅宿舍住戶不希被排拒在外

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
中油高雄煉油廠熄燈後，舊址原行政辦公區將投入60億，轉型為材料創新研發專區。圖／都發局提供
中油高雄煉油廠熄燈後，舊址原行政辦公區將投入60億，轉型為材料創新研發專區。圖／都發局提供

高雄市都市計畫委員會日前審議通過「高雄煉油廠轉型材料創新研發專區都市計畫變更案」，高煉廠55公頃無汙染行政辦公土地將建置循環技術暨材料創新研發中心，可望帶動1.6萬就業人口。但高煉廠周邊宏毅宿舍區住戶疾呼，中油活化公司資產也需兼顧勞宅住戶權益，市府表示，宏毅宿舍區不在這次變更範圍內，建議中油持續溝通，如有需要捷運或都更聯合開發，市府會予協助。

高雄煉油廠熄燈後，部分廠區用地傳將迎進台積電，55公頃舊行政辦公區土地則採都更手段轉型，將投入近60億建置循環技術暨材料創新研發中心，整體配置融合半屏山水池、老樹文資保存、廠區場所記憶、捷運公共交通導向性開發（TOD）及材料創新研發等。

高市副市長林欽榮表示，高煉廠都計變更案今年8月間在第93次都委會討論在案，為兼顧循環技術暨材料創新研發等高值產業發展、文化資產保存、老樹共融及TOD都市發展，高市都委會同意修正通過，期待高煉廠華麗變身，為南部半導體S科技廊帶奠立基礎。

都發局長楊欽富表示，高雄煉油廠轉型活化，往北可串接橋科、路科至南科的新興半導體聚落，往南與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補，不過中油此案需通過兩級都委會審議，會請中油依高市都委會意見修正書圖後，今年11月再提報內政部都委會審議。依計畫進程，預訂114年起完成綠能所、材料國際學院及材料研發中心等建設，產業專區預估供應7400個就業人數、商業區供給9000個就業機會。

中油高煉廠將轉型，不在此次變範圍的宏毅宿舍區住戶多次在說明會上反映，不希望被排拒在外，楊欽富對此表示，此案會兼顧多方整體效益，針對交通、雙語教育、生態及產業等配套思考，希望中油也要考量周邊宿舍區發展，兼顧勞宅住戶權益。林欽榮則請中油持續與住戶溝通，提出可行作法，若有需要捷運或都更聯合開發，市府將會予以協助。

高雄煉油廠都市計畫變更案，已獲高雄市都市計畫委員會修正審議通過。記者王昭月／翻攝
高雄煉油廠都市計畫變更案，已獲高雄市都市計畫委員會修正審議通過。記者王昭月／翻攝

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