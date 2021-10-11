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東南亞生產彈性調配 台翰Q3營收雙增

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

近日越南解封缺工問題趨於嚴重，在東南亞有布局的塑膠射出大廠台翰精密（1336）指出，雖東南亞疫情蔓延，影響台翰部分訂單有遞延出貨，但越南政府近日宣布學習「與病毒共存」逐步放寬封鎖措施，菲律賓政府也朝針對區域性封鎖目標前進，並兩地皆同步加速疫苗施打的覆蓋率，台翰與主要客戶期隨著疫情逐步緩解，進而助力整體出貨動能恢復過往水準。

該公司9月合併營收1.78億元，月減7.9%、年減10%，為近6個月新低；累計2021年第3季合併營收5.66億元，季增1.07％、年增5.3％；累計前九月合併營收15億元，年增10.76％。

台翰在東南亞疫情二次爆發且全球原物料供應吃緊下，第3季營收仍繳出逆勢季增、年增的成長表現，主要歸功於占公司整體營收比重高達八成的印表機/事務機客戶，其穩定的拉貨力道奠定台翰越南廠、菲律賓廠保持正常營運動能，同時台翰生產基地彈性調配產能的因應策略得宜，把單季營收受疫情影響數降到最低。

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